अगर A Quiet Place पसंद आई थी, तो इन 6 रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मों को मिस न करें

अगर आपको 'अ क्वाइट प्लेस' जैसी फिल्में पसंद हैं, जहां हर आहट मौत को दावत देती है और सर्वाइवल ही एकमात्र लक्ष्य होता है, तो सिनेमा की दुनिया में ऐसी कई फिल्में हैं जो आपकी धड़कनें बढ़ा देंगी। ये फिल्में हमें सिखाती हैं कि जब दुनिया खत्म होने की कगार पर हो, तो इंसान किस हद तक जा सकता है। नीचे हमने IMDb रेटिंग और OTT प्लेटफॉर्म की जानकारी के साथ 6 ऐसी फिल्मों की लिस्ट तैयार की है, जो सस्पेंस, हॉरर और थ्रिलर का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं।
'टेक शेल्टर' की IMDb रेटिंग 7.3/10 है। यह एक साइकॉलॉजिकल थ्रिलर है। कहानी एक आम आदमी की है जिसे बार-बार डरावने सपने आते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और सबकुछ खत्म हो जाएगा। डर के कारण वह अपने घर के पीछे एक मजबूत तूफान शेल्टर बनाना शुरू कर देता है ताकि अपने परिवार को बचा सके। लेकिन धीरे-धीरे सवाल खड़ा होने लगता है, क्या सच में कोई आपदा आने वाली है या फिर उसका दिमाग उसका साथ छोड़ रहा है? यही सस्पेंस फिल्म को आखिर तक दिलचस्प बनाए रखता है। यह फिल्म भारत में MUBI या अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर मिल सकती है।
'स्लिथर' की IMDb रेटिंग 6.5/10 है। अगर आपको हॉरर के साथ थोड़ा मजाक भी पसंद है तो ये फिल्म आपको मजेदार लग सकती है। कहानी एक छोटे शहर की है जहाँ एक एलियन परजीवी धरती पर गिरता है और लोगों को अजीब-अजीब डरावने जीवों में बदलना शुरू कर देता है। फिल्म में डर भी है, घिन भी है और कई जगह अजीब तरह की कॉमेडी भी है। Apple TV या Google Play Movies पर रेंट पर मिल जाती है।
मॉन्स्टर्स (2010) की IMDb रेटिंग 6.3/10 है। ये फिल्म एलियन वाली फिल्मों से थोड़ी अलग है। कहानी एक पत्रकार और एक लड़की के सफर की है जिन्हें मेक्सिको के उस इलाके से गुजरना पड़ता है जहां एलियंस का कब्जा है। फिल्म में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन माहौल और तनाव ऐसा है कि आप लगातार कहानी में फंसे रहते हैं। ये फिल्म आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
इट कम्स एट नाइट (2017) की IMDb रेटिंग 6.1/10 है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। एक परिवार जंगल के बीच अपने घर में छिपकर किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। तभी एक दूसरा परिवार मदद मांगते हुए उनके पास आ जाता है। इसके बाद कहानी में डर और शक दोनों बढ़ने लगते हैं। फिल्म का असली डर किसी राक्षस से नहीं, बल्कि इंसानों के बीच के अविश्वास से पैदा होता है। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
'द साइलेंस' (2019) की IMDb रेटिंग 5.4/10 है। इसमें ऐसे खतरनाक जीव होते हैं जो आवाज सुनकर हमला करते हैं। एक बहरा लड़की और उसका परिवार इनसे बचने की कोशिश करता है। फिल्म की रेटिंग बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको सर्वाइवल टाइप की फिल्में पसंद हैं तो इसे एक बार देख सकते हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
शैडो इन द क्लाउड (2020) की IMDb रेटिंग 5.0/10 है। यह फिल्म दूसरे विश्व युद्ध के समय की कहानी पर बनी है। एक महिला पायलट एक गुप्त पैकेज लेकर विमान में सफर कर रही होती है। उड़ान के दौरान उसे पता चलता है कि विमान में कोई रहस्यमयी और खतरनाक जीव भी मौजूद है। इसके बाद फिल्म में काफी तेज रफ्तार एक्शन और अजीब-सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आप अमेजन प्राइम वीडियो या जी5 पर देख सकते हैं।