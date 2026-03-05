अगर A Quiet Place पसंद आई थी, तो इन 6 रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मों को मिस न करें

टेक शेल्टर (2011)

'टेक शेल्टर' की IMDb रेटिंग 7.3/10 है। यह एक साइकॉलॉजिकल थ्रिलर है। कहानी एक आम आदमी की है जिसे बार-बार डरावने सपने आते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और सबकुछ खत्म हो जाएगा। डर के कारण वह अपने घर के पीछे एक मजबूत तूफान शेल्टर बनाना शुरू कर देता है ताकि अपने परिवार को बचा सके। लेकिन धीरे-धीरे सवाल खड़ा होने लगता है, क्या सच में कोई आपदा आने वाली है या फिर उसका दिमाग उसका साथ छोड़ रहा है? यही सस्पेंस फिल्म को आखिर तक दिलचस्प बनाए रखता है। यह फिल्म भारत में MUBI या अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर मिल सकती है।