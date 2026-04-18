फिल्में जिनकी शूटिंग में हुआ था असली सांपों का इस्तेमाल, डर के मारे थर-थर कांप रहे थे एक्टर्स

फिल्में जिनमें हुआ असली सांपों का इस्तेमाल

आजकल फिल्मों में किसी भी सांप का इस्तेमाल करने को लेकर बहुत सख्त नियम हैं। इसके अलावा यह एक्टर्स के लिए भी काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए आजकल फिल्मों में अगर ऐसे कोई सीन होते हैं तो उन्हें ज्यादातर VFX या CGI की मदद से किया जाता है। लेकिन पुरानी फिल्मों में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब मेकर्स को असली सांपों के साथ ही शूटिंग करनी पड़ती थी। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जिनमें असली सांपों का इस्तेमाल शूटिंग के वक्त किया गया था।