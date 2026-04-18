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फिल्में जिनकी शूटिंग में हुआ था असली सांपों का इस्तेमाल, डर के मारे थर-थर कांप रहे थे एक्टर्स

अगर आपका गलती से भी कभी असली सांप से पाला पड़ा है तो आपको यह अहसास अच्छी तरह पता होगा। लेकिन कल्पना कीजिए उन पलों की जब एक्टर्स को असली सांपों के साथ फिल्मों में शूटिंग करनी पड़ी थी।

Puneet ParasharApr 18, 2026 04:33 pm IST
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फिल्में जिनमें हुआ असली सांपों का इस्तेमाल

आजकल फिल्मों में किसी भी सांप का इस्तेमाल करने को लेकर बहुत सख्त नियम हैं। इसके अलावा यह एक्टर्स के लिए भी काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए आजकल फिल्मों में अगर ऐसे कोई सीन होते हैं तो उन्हें ज्यादातर VFX या CGI की मदद से किया जाता है। लेकिन पुरानी फिल्मों में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तब मेकर्स को असली सांपों के साथ ही शूटिंग करनी पड़ती थी। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जिनमें असली सांपों का इस्तेमाल शूटिंग के वक्त किया गया था।

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साइलेंट प्रिडेटर्स

इस टीवी फिल्म में सांपों के हमले वाले सीन्स को फिल्माने के लिए बड़ी संख्या में असली रैटल स्नेक का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल मेकर्स केवल डिजिटल इफेक्ट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने असलियत दिखाने के लिए जिंदा सांपों को सेट पर उतारा।

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इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम

फिल्म के मशहूर डिनर सीन के दौरान एक्ट्रेस के कंधे पर एक असली अजगर रखा गया था। पर्दे पर दिखाई पड़ा उनका डर काफी हद तक असली था क्योंकि वह उस वक्त एक जिंदा सांप के साथ शूटिंग कर रही थीं।

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किल बिल - वॉल्यूम 2

इस फिल्म में जब एक ब्लैक मांबा सांप अचानक हमला करता है। वह सीन असली सांप के साथ फिल्माया गया था। मेकर्स ने खतरे को जानते हुए भी असलियत दिखाने के लिए जिंदा सांप का ही सहारा लिया।

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Sssssss

इस हॉरर फिल्म के लगभग हर सीन में असली और जिंदा सांपों का इस्तेमाल किया गया है। शूटिंग के दौरान एक्टर्स को खतरनाक कोबरा और रैटलस्नेक के बिल्कुल करीब बैठकर काम करना पड़ा था।

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एनाकोंडा

भले ही इस फिल्म के मुख्य एनाकोंडा सांप ज्यादातर कंप्यूटर और VFX की मदद से बनाए गए थे, लेकिन क्लोज-अप शॉट्स के लिए असली एनाकोंडा का इस्तेमाल हुआ था।

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स्नेक्स ऑन अ प्लेन

इस फिल्म के सेट पर शूटिंग के वक्त करीब 450 जिंदा सांप रखे गए थे। इनमें 30 अलग-अलग सांपों की प्रजातियां थीं। एक्शन सीन्स में CGI के साथ-साथ असली सांपों का तालमेल बिठाया गया था। ताकि एक्टर्स के चेहरे का डर असली दिखे।

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रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क

फिल्म के मशहूर 'वेल ऑफ सोल्स' वाले सीन को फिल्माने के लिए करीब 6500 असली सांपों को सेट पर छोड़ा गया था। इनमें खतरनाक कोबरा और अजगरों के साथ-साथ बिना पैरों वाली छिपकलियां भी शामिल थीं। हालांकि एक्टर्स की सेफ्टी के लिए जहरीले कोबरा सांपों को कांच की एक पतली दीवार के पीछे रखा गया था।

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