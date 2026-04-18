इन फिल्मों में भी हुआ था गालियों का खुलकर इस्तेमाल, देख लीं तो 'धुरंधर' हल्की लगने लगेगी

धुरंधर से पहले इन फिल्मों में हुआ है गालियों का जमकर इस्तेमाल

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर-2' इसमें किए गए गालियों के इस्तेमाल के चलते काफी चर्चा में रही। फिल्म देखने पहुंचे बहुत से लोगों ने इस बात पर आपत्ति भी जताई, जिसके बाद आदित्य धर ने कई सीन्स से गालियों को म्यूट भी किया। लेकि क्या आपको पता है कि इससे पहले भी कई बार ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जिनमें धुरंधर की तुलना में कहीं ज्यादा गालियों का इस्तेमाल किया गया था।