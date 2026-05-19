पति से अलग होने की खबरों के बीच कान पहुंचीं मौनी रॉय, किलर ब्लैक आउटफिट में कराया फोटोशूट

कान फेस्टिवल पहुंचीं मौनी रॉय

अपनी निजी जिंदगी में उतार-चढ़ावों से गुजर रहीं एक्ट्रेस मौनी रॉय वर्क फ्रंट पर पूरी तरह डेडिकेटेड हैं। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कान फिल्म फेस्टिवल से अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। फोटोज में मौनी रॉय काफी यूनिक और क्लासी ब्लैक आउटफिट पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने इन तस्वीरों के साथ अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है।