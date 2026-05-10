Mothers Day: मां को समर्पित हैं OTT पर मौजूद ये 7 फिल्में, मदर्स डे पर आप कौन सी देखेंगे?

ओटीटी पर देखिए ये 7 'मदर्स डे' मूवीज

मदर्स डे पर अगर अपनी मां के साथ कोई बढ़िया फिल्म एन्जॉय करना चाहते हैं, तो हम यहां पर आपको कुछ अच्छे विकल्प सुझा रहे हैं। इनमें से किसी भी फिल्म को अपनी पसंद के मुताबिक आप ओटीटी पर अपनी मां और पूरे परिवार के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। इन सभी फिल्मों की IMDb पर रेटिंग हाई है और इनकी कहानी को क्रिटिक्स के साथ-साथ पब्लिक ने भी खूब सराहा है।