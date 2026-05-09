Mother's Day 2026: कटरीना से लेकर परिणीती तक बॉलीवुड की ये सेलेब्रिटीज मनाएंगी अपना पहला मदर्स डे

ये एक्ट्रेस और बॉलीवुड सेलेब्रिटी इस साल पहली बार मनाएंगी मदर्स डे। बच्चे के नाम होगा ये दिन। जानिए कौन है इस लिस्ट में।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी ने पिछले साल 15 जुलाई को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। कियारा और सिद्धार्थ ने बेटी का नाम सरायाह रखा है। कियारा पहली बार बेटी के साथ अपना मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी।
कटरीना कैफ ने पिछले साल 7 नवंबर को बेटे विहान को जन्म दिया था। कैटरीना बेटे के जन्म के बाद से स्पॉटलाइट से गायब बेटे की परवरिश कर रही हैं।
अरबाज खान की पत्नी शूरा खान ने 5 अक्टूबर 2025 को बेटी को जन्म दिया था। शूरा अब अपना पहला मदर्स डे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। कपल ने बेटी का नाम शिपारा रखा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीती चोपड़ा ने 19 अक्टूबर 2025 को बेटे को जन्म दिया था। एक्ट्रेस ने अपने बेटे का नाम नीर रखा है। परिणीती पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी।
एक्ट्रेस पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2025 को बेटी को जन्म दिया था। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल न्यूज के साथ बेटी के जिंदगी में आने की खुशियां शेयर की थी। राजकुमार राव भी बेटी के जन्म से खुश थे। अब एक्ट्रेस पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी।
कभी खुशी कभी गम में छोटी करीना कपूर का किरदार निभाने वाली मालविका राज ने 23 अगस्त 2025 को बेटी को जन्म दिया था। ये मालविका का पहला मदर्स डे होने वाला है।