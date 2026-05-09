Mother's Day 2026: कटरीना से लेकर परिणीती तक बॉलीवुड की ये सेलेब्रिटीज मनाएंगी अपना पहला मदर्स डे

पत्रलेखा

एक्ट्रेस पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2025 को बेटी को जन्म दिया था। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल न्यूज के साथ बेटी के जिंदगी में आने की खुशियां शेयर की थी। राजकुमार राव भी बेटी के जन्म से खुश थे। अब एक्ट्रेस पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगी।