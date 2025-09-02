Top 5 List: सबसे ज्यादा देखी गईं सीरीज में नंबर 3 पर कपिल शर्मा का शो, जानिए नंबर वन पर कौन

हाफ सीए सीजन 2

ऑरमैक्स मीडिया ने इस हफ्ते 5 सबसे ज्यादा देखी गईं वेब सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पहले नंबर पर है 'हाफ सीए का दूसरा सीजन'। पहले सीजन को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला और अब दूसरे सीजन को भी काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप इसे अमेजन मिनी टीवी और एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।