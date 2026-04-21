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'ब्लैक एंड व्हाइट' मूवी समझकर हल्के में मत लेना! नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई हैं ये 7 फिल्में

नेटफ्लिक्स पर 'ब्लैक एंड व्हाइट' फिल्मों का भी जबरदस्त क्रेज है। सादगी और बेहतरीन कहानियों की वजह से इन फिल्मों को दुनिया भर में करोड़ों बार देखा गया है। अगर आप भी अभी तक B&W फिल्मों को हल्के में लेते थे, तो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आजमा कर देखिए। iR

Puneet ParasharApr 21, 2026 01:07 pm IST
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सबसे ज्यादा देखी गई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में

सिनेमा जगत की शुरुआत म्यूट 'ब्लैक एंड व्हाइट' फिल्मों के साथ हुई थी। उस वक्त इन फिल्मों का एक अलग ही क्रेज था। लेकिन फिर वक्त के साथ तकनीक बेहतर हुई और आज हम डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ हाई रेजॉल्यूशन कलर फिल्में देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाना आज भी एक आर्ट है और अगर आप इन फिल्मों को हल्के में लेते हैं तो जरा नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 7 ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आजमाइए।

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रोमा - 2018

यह फिल्म नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे सफल 'ब्लैक एंड व्हाइट' मूवी मानी जाती है। इस फिल्म ने 3 ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया था। इसकी शानदार सिनेमैटोग्राफी आज भी लोगों को हैरान कर देती है।

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गॉडजिला माइनस वन - 2024

थिएटर में ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद इस ऑस्कर विनर फिल्म का 'ब्लैक एंड व्हाइट' वर्जन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। यह वर्जन रिलीज के साथ ही नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में पहुंच गया था। बिना रंगों के भी गॉडजिला का खौफ और तबाही का मंजर दर्शकों को बहुत पसंद आया।

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मैंक - 2020

यह फिल्म 'सिटिजन केन' के लेखक की जिंदगी पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। इस फिल्म को करोड़ों घंटों का वॉच टाइम नेटफ्लिक्स पर मिला है।

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पासिंग - 2021

इस फिल्म में 2 महिलाओं की पहचान और रंगभेद की कहानी को बहुत गहराई से दिखाया गया है। हाई-कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट की वजह से इस फिल्म का हर सीन किसी बहुत खूबसूरत लगता है।

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मैल्कम एंड मैरी - 2021

इस फिल्म को पैनडेमिक के दौरान पूरी तरह से एक घर के अंदर शूट किया गया था। रिलीज होते ही यह दुनिया भर में नंबर वन पर पहुंच गई थी। फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ दो किरदारों की बातचीत और उनके बीच के तनाव पर टिकी हुई है।

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शिंडलर्स लिस्ट - 1993

स्टीवन स्पीलबर्ग की यह फिल्म दुनिया की सबसे मशहूर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में गिनी जाती है। यह फिल्म अक्सर नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में नजर आती है।

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शीज गॉट्टा हैव इट - 1986

यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 'क्लासिक' फिल्मों के शौकीनों की पहली पसंद बनी हुई है। इस फिल्म की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी कि बाद में इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज भी बनाई थी।

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