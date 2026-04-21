'ब्लैक एंड व्हाइट' मूवी समझकर हल्के में मत लेना! नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई हैं ये 7 फिल्में

सबसे ज्यादा देखी गई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में

सिनेमा जगत की शुरुआत म्यूट 'ब्लैक एंड व्हाइट' फिल्मों के साथ हुई थी। उस वक्त इन फिल्मों का एक अलग ही क्रेज था। लेकिन फिर वक्त के साथ तकनीक बेहतर हुई और आज हम डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ हाई रेजॉल्यूशन कलर फिल्में देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाना आज भी एक आर्ट है और अगर आप इन फिल्मों को हल्के में लेते हैं तो जरा नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 7 ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आजमाइए।