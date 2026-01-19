पाकिस्तान के 9 पॉप्युलर ड्रामा जिनकी भारत के लोगों को लगी लत, कई की IMDb रेटिंग 9+

भारत में खूब देखे जा रहे पाकिस्तान ड्रामा

पाकिस्तानी ड्रामा की भारत में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंडिया के टीवी सीरियल्स की तरह यह बहुत ड्रामैटिक, लंबे और ऊबाऊ नहीं होते। अगर आपने एक बार कोई पाकिस्तानी ड्रामा शुरू किया तो लत लगना तय है। अगर आप बॉलीवुड, साउथ, कोरियन और चाइनीज सिनेमा से बोर हो गए हैं तो यहां आपके लिए IMDb के 9 टॉप रेटेड ड्रामाज के सजेशंस हैं। ज्यादातर शोज आपको HUM TV, ARY, PTV Home या Geo Kahani यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे।