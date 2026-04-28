Haryanvi Songs: इन 7 हरियाणवी गानों को यूट्यूब पर मिले ताबड़तोड़ व्यूज, देखें कौन पहुंचा बिलियन पार

इन हरियाणवी गानों ने लूटी महफिल

बॉलीवुड और भोजपुरी गानों की तरह हरियाणी गानों की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। यूट्यूब पर इन गानों के रिलीज होते ही ताबड़तोड़ व्यूज मिलने लगते हैं। अगर रील्स में गाना वायरल हो गया तो फिर तो इसके व्यूज मिलियन्स पार हो जाते हैं। हरियाणवी वीडियोज का स्वैग और इनका फास्ट म्यूजिक लोगों को खूब पसंद आता है। यूट्यूब पर इन गानों को बहुत व्यूज मिले हैं। कुछ के व्यूज बिलियन तक हैं। यहां चेक करें 7 हरियाणवी पॉप्युलर गाने और उनके व्यूज।