इन एक्टर्स ने पिछले एक दशक में कीं सबसे ज्यादा फिल्में, अक्षय कुमार नहीं ये एक्टर है नंबर 1 पर

इंडियन एक्टर

कई एक्टर्स हैं जो साल में 2-3 फिल्में करते हैं। बॉलीवुड से तो अक्षय कुमार इसके लिए फेमस हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले 10 सालों में ज्यादा लीड रोल वाली फिल्में करने की लिस्ट में अक्षय से आगे कोई और एक्टर है।