इन फिल्मों के इस एक सीन पर पानी की तरह बहाए पैसे, 25 करोड़ में शूट हुआ इस मूवी का सिर्फ क्लाइमेक्स

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन

एसएस राजामौली की साल 2017 में रिलीज हुई 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' ने इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन भी एक बहुत महंगा और भव्य दृश्य था, जिसमें लगभग 4 महीने लगे और 2000 से अधिक लोगों ने काम किया। इसके क्लाइमेक्स में 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। फिल्म का कुल बजट लगभग 250 करोड़ रुपये था।