Most Expensive Scene In Movies list singham again robot 2 0 Baahubali Titanic And More इन फिल्मों के इस एक सीन पर पानी की तरह बहाए पैसे, 25 करोड़ में शूट हुआ इस मूवी का सिर्फ क्लाइमेक्स
कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिसके एक सीन के लिए डायरेक्टर ने इतनी मोटी रकम लगाई, जितना शायद एक फिल्म का बजट होता है।

Priti KushwahaMon, 22 Sep 2025 04:41 PM
बालीवुड हो या हॉलीवुड फिल्मों को बनाने में डायरेक्टर करोड़ों खर्च करते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिसके एक सीन के लिए डायरेक्टर ने इतनी मोटी रकम लगाई, जितना शायद एक फिल्म का बजट होता है। आज हम आपको ऐसी ही फिल्मों फिल्मों के सबसे महंगे सीन के बारे में बताने जा रहे हैं।  

सिंघम अगेन

रोहित शेट्टी की साल 2024 में आई 'सिंघम अगेन' का क्लाइमेक्स सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके क्लाइमेक्स सीन को शूट करने में 25 करोड़ रुपये की लागत लगी थी। ये अब तक का सबसे महंगा भारतीय फिल्म सीन है।

रोबोट 2.0

रजनीकांत की फिल्म 'रोबोट 2.0' साल 2018 में रिलीज हुई थी। शंकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के 2 मिनट का क्लाइमेक्स सीन 75 करोड़ रुपये में बनाया गया था। इसमें एक बड़े ड्रोन फाइट सीक्वेंस और हजारों सीजीआई परतों का इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म का बजट लगभग 543 करोड़ रुपये था।

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन

  एसएस राजामौली की साल 2017 में रिलीज हुई 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' ने इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन भी एक बहुत महंगा और भव्य दृश्य था, जिसमें लगभग 4 महीने लगे और 2000 से अधिक लोगों ने काम किया। इसके क्लाइमेक्स में 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। फिल्म का कुल बजट लगभग 250 करोड़ रुपये था।

एवेंजर्स: एंडगेम

साल 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म 'अवेंजर्स: एंडगेम' भी इसी लिस्ट में शामिल है। इस मूवी के अंतिम युद्ध के सीन पर  60 मिलियन डॉलर (लगभग 528 करोड़ रुपये) का खर्च आया।  इसका बजट करीब 356-400 मिलियन डॉलर था।

टाइटैनिक

  टाइटैनिक साल 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। 'टाइटैनिक' में जहाज के डूबने वाले सीन को 141 मिलियन डॉलर (लगभग 1242 करोड़ रुपये) की लागत से बनाया गया था।

