ना शाहरुख ना सलमान, इस एक्टर की फिल्म 2026 की सबसे महंगी मूवी, पैसे जान होंगे हैरान

साल 2026 में कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इस लिस्ट में शाहरुख खान, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर समेत कई एक्टर्स की मूवीज शामिल हैं। चलिए जानते हैं किसकी सबसे महंगी फिल्म है।
रणबीर कपूर, सई पल्लवी की फिल्म रामायण इसी साल रिलीज होने वाली है। यह फिल्म 4000 करोड़ रुपये में बनी है। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं।
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा जो यश राज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स में से एक फिल्म है। इसका बजट रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 करोड़ है।
शाहरुख खान की फिल्म किंग जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण, बेटी सुहाना खान और अभिषेक बच्चन हैं। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है।
अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इस मूवी का बजट भी 300 करोड़ है।
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ है।
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की फिल्म धुरंधर 2 का बजट 250 करोड़ बताया जा रहा है।
संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है।
कोई मोई वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का बजट 200 करोड़ है।