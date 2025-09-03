Most awaited Indian superhero movies Shaktimaan is also in the list बॉलीवुड की इन 7 सुपरहीरो फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, लिस्ट में कटरीना कैफ की ‘सुपर सोल्जर’ भी
बॉलीवुड की इन 7 सुपरहीरो फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, लिस्ट में कटरीना कैफ की ‘सुपर सोल्जर’ भी

अगर आप भी सुपरहीरो फिल्मों के लिए हॉलीवुड का रुख करते हैं तो जरा ठहरिए। आने वाले वक्त में आपको बॉलीवुड की कई दमदार सुपरहीरो फिल्में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए जानते हैं यह मोस्ट अवेटेड लिस्ट।

Puneet ParasharWed, 3 Sep 2025 12:56 PM
1/8

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड सुपरहीरो फिल्में

बॉलीवुड भी मार्वल और डीसी की तरह सुपरहीरो वाली फिल्मों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक हमारे पास ढंग के गिनती के ही सुपरहीरो हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यह गिनती बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ मोस्ट अवेटेड सुपरहीरो फिल्मों के बारे में।

2/8

कृष-4

लिस्ट में पहला ही नाम है ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म कृष-4 का जिसका दर्शक बीते कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राकेश रोशन का मानना है कि मार्वल ने जैसा लैंडमार्क बनाया है, उस हिसाब से फिल्म को परफेक्ट बनाकर ही रिलीज करना चाहिए।

3/8

नागजिला

कार्तिक आर्यन को हमने अभी तक रोमांटिक, हॉरर कॉमेडी और सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों में देखा है, लेकिन अब बारी है उन्हें सुपरहीरो अवतार में देखने की। साल 2026 की नागपंचमी पर वह सुपरहीरो अवतार में वापसी करेंगे, इस मूवी में ढेर सारा फन भी होगा।

4/8

ब्रह्मास्त्र-2

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट सुपरहिट रहा था और तभी से दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अस्त्रावर्स को पहले से और ज्यादा व्यावक किया जाएगा।

5/8

सुपर सोल्जर

भारत में मेल सुपरहीरो तो फिर भी देखे गए हैं लेकिन कोई बड़ी फीमेल सुपरहीरो अभी तक नहीं है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ एक सुपरहीरो फिल्म बनाने पर काम कर रहे हैं। (AI Created Poster)

6/8

कल्कि-2

फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का क्लाइमैक्स इतना दमदार था कि इसके बाद से ही दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य को महाभारत की कहानी से जोड़ती इस फिल्म के दूसरे पार्ट में प्रभास फिर एक बार सुपरहीरो अवतार में नजर आएंगे।

7/8

शक्तिमान

मुकेश खन्ना बीते कई सालों से अपनी शक्तिमान मूवी की बात कर रहे हैं। आए दिन वो इस बारे में कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि इस साल वह इस बारे में कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे।

8/8

आमिर खान की फिल्म

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान भी लोकेश कनगराज के साथ मिलकर एक सुपरहीरो फिल्म बनाने पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में भी अभी तक उन्होंने कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया है।