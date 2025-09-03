बॉलीवुड की इन 7 सुपरहीरो फिल्मों का बेसब्री से इंतजार, लिस्ट में कटरीना कैफ की ‘सुपर सोल्जर’ भी

बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड सुपरहीरो फिल्में

बॉलीवुड भी मार्वल और डीसी की तरह सुपरहीरो वाली फिल्मों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक हमारे पास ढंग के गिनती के ही सुपरहीरो हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यह गिनती बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ मोस्ट अवेटेड सुपरहीरो फिल्मों के बारे में।