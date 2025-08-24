एक ऐसा गीत जिसे गाते-गाते रोते रहे थे मोहम्मद रफी, साहिर ने लिखे बोल, रवि का था म्यूजिक

आंसू नहीं रोक पाए थे रफी साहब

बताया जाता है जब मोहम्मद रफी ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तब वो खुद कई बार रोए और पूरे गाने में उनका गला भारी रहा। उस भारी गले और रुआंसी आवाज में मोहम्मद रफी ने वो गाना गया था जिसे बोल थे ‘बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले’।