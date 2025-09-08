मो. रफी के इस मुंहबोले बेटे का करियर इसलिए हो गया था बर्बाद, अरशद वारसी से निकला सगा कनेक्शन

शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज

अनवर ने जब फीस बढाई तो फिल्ममेकर्स ने सिंगर के साथ काम करना बंद कर दिया। उस समय तक नए सिंगर भी इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे। ऐसे में मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ऐसे में सिंगर शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज को मौके मिलने लगे। इसके बाद उदित नारायण और कुमार सानू का दौर भी आया और इस तरह अनवर भुला दिए गए।