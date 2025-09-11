Mithun Chakraborty Movie Gunda Removed From Theatres IN Two Days Due To Dialogue college girls had complained मिथुन की इस फिल्म के डायलॉग्स सुन भड़क गई थीं कॉलेज की लड़कियां, दूसरे दिन ही सिनेमाघरों से उतार दी गई थी मूवी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनमिथुन की इस फिल्म के डायलॉग्स सुन भड़क गई थीं कॉलेज की लड़कियां, दूसरे दिन ही सिनेमाघरों से उतार दी गई थी मूवी

मिथुन की इस फिल्म के डायलॉग्स सुन भड़क गई थीं कॉलेज की लड़कियां, दूसरे दिन ही सिनेमाघरों से उतार दी गई थी मूवी

मिथुन चक्रवर्ती ने इंडस्ट्री की कई हिट एक्ट्रेसेस संग स्क्रीन शेयर किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं मिथुन की एक फिल्म ऐसी थी, जिसे एक डायलॉग के चलते थियटर्स से उतार दिया गया था।

Priti KushwahaThu, 11 Sep 2025 07:16 PM
1/8

मिथुन चक्रवर्ती

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती अपने जमाने के हिट स्टार्स में से एक हैं। डिस्को डांसर के नाम से मशहूर मिथुन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। 75 साल की उम्र में आज भी मिथुन एक्टिंग में सक्रिय हैं।

2/8

डायलॉग के चलते थियटर्स से उतार दी गई थी फिल्म

एक्टर ने इंडस्ट्री की कई हिट एक्ट्रेसेस संग स्क्रीन शेयर किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं मिथुन की एक फिल्म ऐसी थी, जिसे एक डायलॉग के चलते थियटर्स से उतार दिया गया था।

3/8

1998 में रिलीज हुई 'गुंडा'

जी हां, 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती की हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम 'गुंडा' है। ये फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई थी।

4/8

लीड रोल में थे मिथुन

फिल्म 'गुंडा' में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे। मूवी में उनके अलावा मुकेश ऋषि, मोहन जोशी, शक्ति कपूर, हरीश पटेल, इशरत अली जैसे कलाकार थे।

5/8

'गुंडा' को मिला था सी ग्रेड फिल्म का दर्जा

'गुंडा' को एक सी ग्रेड फिल्म का दर्जा दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में इसके वल्गर डायलॉग्स की वजह से इसे रिलीज के दूसरे दिन ही लड़कियों की शिकायत करने के बाद दूसरे दिन ही स्क्रीन से हटा दी गई थी।

6/8

कॉलेज गोइंग गर्ल्स ने की थी शिकायत

बता दें कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स की इस शिकायत के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को थियेटर से उतारने के निर्देश दिए थे। 'गुंडा' के एक्टर मुकेश ऋषि  ने एक इंटरव्यू में बताया था आज भी वो इस फिल्म के डायलॉग्स की वजह से काफी शर्मसार महसूस करते हैं।  

7/8

फिल्म के डायलॉग

इस फिल्म के डायलॉग जैसे 'मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते', 'मेरा नाम है इबू हटेला' मां मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला' खाएगा केला' इन पंच लाइन ने लोगों का दीमाग हिला दिया था।  

8/8

IMDb रेटिंग

 मिथुन की 'गुंडा' को आईएमडीबी पर 10 में से 7.3 रेटिंग मिली है।

Mithun Chakraborty