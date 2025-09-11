मिथुन की इस फिल्म के डायलॉग्स सुन भड़क गई थीं कॉलेज की लड़कियां, दूसरे दिन ही सिनेमाघरों से उतार दी गई थी मूवी

कॉलेज गोइंग गर्ल्स ने की थी शिकायत

बता दें कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स की इस शिकायत के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को थियेटर से उतारने के निर्देश दिए थे। 'गुंडा' के एक्टर मुकेश ऋषि ने एक इंटरव्यू में बताया था आज भी वो इस फिल्म के डायलॉग्स की वजह से काफी शर्मसार महसूस करते हैं।