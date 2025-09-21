43 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म के आगे छूटे थे 'शोले' के पसीने, मूवी के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

मिथुन चक्रवर्ती

आज के समय में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या अक्षय कुमार की फिल्में आसानी से 500 से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेती हैं। वहीं, एक वक्त ऐसा था जब 100 करोड़ का आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो पहला एक्टर कौन था, जिसके नाम 100 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आइए बताते हैं?