Mithun Chakraborty Film Disco Dancer Became First 100 Crore Earning Film And Beating Sholay Before 43 years ago 43 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म के आगे छूटे थे 'शोले' के पसीने, मूवी के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजन43 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म के आगे छूटे थे 'शोले' के पसीने, मूवी के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

43 साल पहले मिथुन चक्रवर्ती की इस फिल्म के आगे छूटे थे 'शोले' के पसीने, मूवी के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

एक वक्त ऐसा था जब 100 करोड़ का आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो पहला एक्टर कौन था, जिसके नाम 100 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड दर्ज है।

Priti KushwahaSun, 21 Sep 2025 05:43 PM
1/7

मिथुन चक्रवर्ती

आज के समय में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या अक्षय कुमार की फिल्में आसानी से 500 से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेती हैं। वहीं, एक वक्त ऐसा था जब 100 करोड़ का आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल था। लेकिन क्या आप जानते हैं वो पहला एक्टर कौन था, जिसके नाम 100 करोड़ कमाने का रिकॉर्ड दर्ज है। आइए बताते हैं?

2/7

100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी मिथुन की फिल्म

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि मिथुन चक्रवर्ती हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में मिथुन पहले एक्टर हैं, जिनकी फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी।

3/7

मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर

मिथुन की हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि 'डिस्को डांसर' है। इस फिल्म ने मिथुन के करियर को एक नई उड़ान दी थी। इस मूवी के बाद वो रातों-रात सुपरस्टार बन गए थे।

4/7

बॉक्स ऑफिस पर की धुआंधार कमाई

'डिस्को डांसर' ने इंडियान बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपये कमाए थे। आपको बता दें कि ये फिल्म इंडिया में तो 1982 में रिलीज हुई थी। वहीं, सोवियत संघ में साल 1984 में रिलीज हुई थी। 'डिस्को डांसर' ने वहां इस कदर धुआंधार कमाई की कि फिल्म सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर गई।

5/7

इन देशों में भी हुई रिलीज

सोवियत संघ के अलावा 'डिस्को डांसर' एशिया, पूर्वी अफ्रीका, प. अफ्रीका, तुर्की और चीन में भी रिलीज हुई और जमकर कमाई की। उस दौर में फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ 68 लाख रुपये की कमाई की और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

6/7

राइटर राम कमल मुखर्जी ने अपनी किताब में किया जिक्र

मिथुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी 'द दादा ऑफ बॉलीवुड' लिखने वाले राइटर राम कमल मुखर्जी ने भी इस फिल्म का जिक्र रिकॉर्ड के साथ अपनी किताब में किया है।

7/7

शोले को दी मात

उन्होंने बताया कि कलेक्शन के मामले में मिथुन की 'डिस्को डांसर' ने रमेश सिप्पी की 'शोले' को भी पछाड़ दिया था। वहीं बाद में 'हम आपके हैं कौन' ने 135 करोड़ रुपये की कमाई कर इस रेस को जीता।

Mithun Chakraborty sholay