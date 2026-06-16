मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने की विदेशी लड़के से सगाई, मंगेतर संग किया Liplock, रोमांटिक तस्वीरें हुईं वायरल

मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने की विदेशी लड़के से सगाई

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने सगाई कर ली है। दिशानी के बॉयफ्रेंड माइल्‍स मैंटजारिस ने उन्हें प्रपोज किया। इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।