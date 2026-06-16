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मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने की विदेशी लड़के से सगाई, मंगेतर संग किया Liplock, रोमांटिक तस्वीरें हुईं वायरल

दिशानी के बॉयफ्रेंड माइल्‍स मैंटजारिस ने उन्हें प्रपोज किया। इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।

Priti KushwahaJun 16, 2026 07:47 am IST
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मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने की विदेशी लड़के से सगाई

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने सगाई कर ली है। दिशानी के बॉयफ्रेंड माइल्‍स मैंटजारिस ने उन्हें प्रपोज किया। इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।

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सगाई की तस्वीरें की शेयर

सगाई की खूबसूरत तस्वीरें दिशानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करने के साथ दी दिशानी ने अपनी शादी की डेट भी रिवील कर दी।

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इस दिन करेंगी शादी

दिशानी चक्रवर्ती और माइल्‍स मैंटजारिस 6 दिसंबर, 2026 को शादी करने वाले हैं। इस खबर से दिशानी और मिथुन के फैंस काफी खुश हैं।

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लुक ने जीता दिल

तस्वीरों में दिशानी के लुक की बात करें तो उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। इस ड्रेस में वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं, माइल्‍स ने ब्लैक आउटफिट कैरी किया है।

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लिप लॉक करते आए नजर

तस्वीरों में दिशानी अपनी अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इस दौरान दिशानी की खुशी देखते ही बन रही है।

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शानदार व्यू

ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिशानी को प्रपोज करने के लिए माइल्‍स ने काफी मेहनत की।

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तीन भाइयों की अकेली बहन

बता दें कि दिशानी, मिथुन चक्रवर्ती की अपनी औलाद नहीं हैं। एक्टर ने उन्हें गोद लिया है। दिशानी अपने तीन भाइयों की इकलौती बहन हैं।

Mithun Chakraborty
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