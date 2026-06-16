मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी ने की विदेशी लड़के से सगाई, मंगेतर संग किया Liplock, रोमांटिक तस्वीरें हुईं वायरल

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती ने सगाई कर ली है। दिशानी के बॉयफ्रेंड माइल्स मैंटजारिस ने उन्हें प्रपोज किया। इस खास पल की खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं।
सगाई की खूबसूरत तस्वीरें दिशानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करने के साथ दी दिशानी ने अपनी शादी की डेट भी रिवील कर दी।
दिशानी चक्रवर्ती और माइल्स मैंटजारिस 6 दिसंबर, 2026 को शादी करने वाले हैं। इस खबर से दिशानी और मिथुन के फैंस काफी खुश हैं।
तस्वीरों में दिशानी के लुक की बात करें तो उन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। इस ड्रेस में वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं, माइल्स ने ब्लैक आउटफिट कैरी किया है।
तस्वीरों में दिशानी अपनी अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। इस दौरान दिशानी की खुशी देखते ही बन रही है।
ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिशानी को प्रपोज करने के लिए माइल्स ने काफी मेहनत की।
बता दें कि दिशानी, मिथुन चक्रवर्ती की अपनी औलाद नहीं हैं। एक्टर ने उन्हें गोद लिया है। दिशानी अपने तीन भाइयों की इकलौती बहन हैं।