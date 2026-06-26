'मिर्जापुर: द मूवी' में बड़ा उलटफेर! चार नए किरदार कालीन भैया की जिंदगी में मचाएंगे भौकाल

मिर्जापुर: द मूवी

कालीन भैया का तख्त, गुड्डू पंडित की बंदूक और मुन्ना भैया का अमर स्वैग... ओटीटी पर तबाही मचाने के बाद 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर थिएटर्स को हिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेकर्स ने 'मिर्जापुर: द मूवी' में कुछ ऐसे बड़े रिप्लेसमेंट और धांसू नए किरदारों की एंट्री कराई है, जिसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं।