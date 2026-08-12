मिर्जापुर द मूवी के एक्टर्स ने वसूली है मोटी रकम, कालीन भैया की फीस सुन उड़ जाएंगे होश

पंकज त्रिपाठी

पंकज त्रिपाठी सीरीज में कालीन भैया का किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्म में भी पंकज त्रिपाठी कालीन भैाया का किरदार निभाते नजर आएंगे। news18.com के मुताबिक, पंकज त्रिपाठी को फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अगर रिपोर्ट में किए गए दावे ठीक हैं तो पंकज त्रिपाठी को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली है।