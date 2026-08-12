मिर्जापुर द मूवी के एक्टर्स ने वसूली है मोटी रकम, कालीन भैया की फीस सुन उड़ जाएंगे होश

ओटीटी पर दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद अब मिर्जापुर द मूवी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में कुछ एक्टर्स सीरीज वाले ही हैं, तो कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। आइए जानते हैं कौन निभा रहा कौन सा किरदार और फिल्म के लिए किसे मिले कितने पैसे।
पंकज त्रिपाठी सीरीज में कालीन भैया का किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्म में भी पंकज त्रिपाठी कालीन भैाया का किरदार निभाते नजर आएंगे। news18.com के मुताबिक, पंकज त्रिपाठी को फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। अगर रिपोर्ट में किए गए दावे ठीक हैं तो पंकज त्रिपाठी को फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली है।
सीरीज की तरह ही इस फिल्म में श्वेता तिवारी गोलू का किरदार निभाएंगी। श्वेता त्रिपाठी को फिल्म के लिए 95 लाख रुपये मिले हैं। गोलू का किरदार सीरीज में एक दमदार बोल्ड लड़की का किरदार है।
जीतेंद्र कुमार सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिल्म का हिस्सा होंगे। जीतेंद्र कुमार फिल्म में बबलू का किरदार निभाएंगे। उन्हें इस फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपये मिले हैं।
दिव्येंदु शर्मा सीरीज में मुन्ना भैया का किरदार निभाते दिखाई पड़े थे। फिल्म में भी दिव्येंदु शर्मा मुन्ना भैया का किरदार निभाएंगे। इस फिल्म के लिए दिव्येंदु शर्मा को 3 करोड़ रुपये मिले हैं।
अलि फजल मिर्जापुर सीरीज का भी हिस्सा थे। उन्होंने सीरीज में गुड्डू भैया का किरदार निभाया था। फिल्म में भी अली फजल गुड्डू भैया का किरदार निभाएंगे। उन्हें फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपये मिले हैं।
Flickonclick की रिपोर्ट के मुताबिक, मिर्जापुर द मूवी का बजट करीब 250 करोड़ है। फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
मिर्जापुर द मूवी में एक ऐसे किरदार की भी वापसी होगी जिसे सीरीज के पहले सीजन में ही मार दिया गया था। ये किरदार कोई और नहीं बल्कि स्वीटी गुप्ता का किरदार है। सीरीज में इस किरदार को श्रिया पिलगांवकर ने निभाया था। फिल्म में भी श्रिया पिलगांवकर नजर आएंगी।