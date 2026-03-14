मिका सिंह के 100 एकड़ फार्म हाउस में मंदिर, गुरुद्वारा, हैलीपैड, चूल्हे पर बनता है खाना, फराह खान रईसी देख हुईं इम्प्रेस

फराह खान ने हाल में मिका सिंह के साथ अपना नया व्लॉग शूट किया है। इस वीडियो में फराह ने 100 एकड़ में फैले मिका के फार्म को दिखाया जो किसी खूबसूरत लोकेशन से कम नहीं है। इस फार्म में घोड़े, गायों का पालन होता है। देखिए अंदर से ऐसी दिखती है मिका की छोटी दुनिया।
100 एकड़ में फैले मिका के फार्म के अंदर उनका ये आलीशान लेकिन साधारण घर है जो बाहर से ऐसा दिखता है। यहां चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे हैं।
ये फार्म के अंदर ही एक छोटा सा मंदिर है। यहां हर रोज पूजा पाठ होती है। फराह खान ने भी मंदिर में भगवान के दर्शन किए।
मिका के इस फार्म के अंदर एक छोटा गुरुद्वारा भी है। यहां 24 घंटे गुरबानी होती है। लंगर लगता है। बड़ी संख्या में लोग यहां हर दिन खाना खाते हैं।
मिका के फार्म में घोड़े, गायों का भी पालन होता है। मिका को घोड़ों का शौक है और अक्सर अपने इन्हीं बेजुबान जानवरों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
मिका के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर और हेलीपैड है। फराह खान भी मिका की रईसी देख हैरान हो गई थी। जरूरत पड़ने पर मिका अपने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं।
मिका के इस फार्म में म्यूजिक कॉन्सर्ट स्टूडियो भी है। यहां कॉन्सर्ट होता है। म्यूजिक का रियाज होता है। दोस्तों संग एन्जॉय किया जाता है। मिका ने फराह खान के स्वागत में भी गाने गाए और परफॉर्म किया।
ये मिका का घर के लिविंग एरिया का नजारा है। यहां कोई फैंसी आइटम नहीं बस साधारण सफेद सोफा और कुछ तस्वीरें दीवार को सजा रही हैं। इस घर को मिका के यहां काम करने वालों ने सजाया है।
मिका के घर में धर्मेंद्र की तस्वीर है। उनके साथ सनी और बॉबी देओल भी नजर आ रहे हैं। मिका एक्टर धर्मेंद्र के बड़े फैन थे।
ये मिका के घर का सबसे खास हिस्सा है। एक्टर के घर में ऐसी एक ओपन किचन है जहां चूल्हे पर खाना बनता है। मिका के कुक ने फराह के लिए सरसों का साग और गाजर मटर की सब्जी यहीं चूल्हे पर पकाई थी थी।