मिका सिंह के 100 एकड़ फार्म हाउस में मंदिर, गुरुद्वारा, हैलीपैड, चूल्हे पर बनता है खाना, फराह खान रईसी देख हुईं इम्प्रेस

मिका सिंह का फार्महाउस

फराह खान ने हाल में मिका सिंह के साथ अपना नया व्लॉग शूट किया है। इस वीडियो में फराह ने 100 एकड़ में फैले मिका के फार्म को दिखाया जो किसी खूबसूरत लोकेशन से कम नहीं है। इस फार्म में घोड़े, गायों का पालन होता है। देखिए अंदर से ऐसी दिखती है मिका की छोटी दुनिया।