Met Gala 2026: बिजली के तार लपेटने से मूर्ति बनने तक, मेट गाला 2026 के सबसे अतरंगी लुक्स

मेट गाला 2026 के सबसे अतरंगी लुक्स

Met Gala 2026 Viral Looks: कैटी पेरी से लेकर हेडी क्लम तक, इस साल भी मेट गाला में कई सेलेब्रिटीज काफी यूनिक और अतरंगी लुक्स में पहुंचे। सोशल मीडिया पर इन सेलेब्रिटीज के लुक्स और उनके आउटफिट की डिटेल्स वायरल हो रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल किन सेलेब्रिटीज की मेट गाला 2026 से सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है।