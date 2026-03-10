कृतिका कामरा के होने वाले पति है फेमस क्रिकेट होस्ट, दिखने में हैं बेहद हैंडसम

इस दिन करेंगे शादी

अब गौरव और कृतिका की शादी की बात करें तो दोनों के शादी के फंक्शन 11 मार्च और 12 मार्च, 2026 से शुरू होने वाले हैं। ये दोनों ग्रैंड या लैविश सेरेमनी के बजाय, प्राइवेट और सादगी से शादी करेंगे। इस शादी में खास दोस्तों और करीबियों ही शामिल होंगे।