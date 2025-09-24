मीना कुमारी की मौत से पहले ऐसी थी कमाल अमरोही से उनकी आखिरी मुलाकात, आंसुओं से भिगो दिया हाथ, बोलीं-मुझे माफ…

कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के निधन के बाद 1985 में उस समय की पॉपुलर मैगज़ीन सिने ब्लिट्स को दिए एक इंटरव्यू में मीना से जुड़े अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी। कमाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताते हुए उल्टा मीना को कसूरवार ठहराया था। अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने मीना की मौत से पहले की उनकी आखिरी मुलाकात का जिक्र भी किया था।
कमाल अमरोही और मीना की मुलाकात सालों पहले हो चुकी थी। ये वो समय था जब मीना सिर्फ 10 साल की थीं और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करती थीं। 21 साल के कमाल ने मीना कुमारी को लेकर भविष्यवाणी की थी कि ये एक दिन बड़ी स्टार बनेंगी। लेकिन किसे पता था एक अनजान लड़की के लिए की हुई उनकी भविष्यवाणी सच साबित होगी और वही उनकी पत्नी भी बनेंगी।
दोनों की दूसरी मुलाकात कमाल अमरोही की फिल्म महल के दौरान हुई। मीना, महल के डायरेक्टर की फैन बन चुकी थी। हालांकि वो कभी उनसे मिली नहीं थीं। कमाल कहते हैं जब वो मीना से मिले तो उन्होंने फिल्म महल बनाने वाले डायरेक्टर की तस्वीर बनाई थी। और उन्हें यकीन नहीं हुआ ये तस्वीर उनसे हुबहू मिल रही थी। मीना ने उनसे बिना मिले ही ये जान लिया था कि कमाल कैसे दिखते होंगे।
दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फरवरी 1952 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद सब ठीक रहा। लेकिन कमाल के मुताबिक मीना को अचानक मिली शोहरत ने घमंडी बना दिया था। दोनों के बीच अक्सर बहस होती और एक दिन मीना ने खुद कमाल से अलग होने का फैसला लिया।
कमाल से अलग होने के बाद उनका नाम धर्मेंद्र, गुलजार समेत कई और लोगों से जुड़ा। उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया। बाथरूम में डेटोल की बोतलों में वो शराब रखती थीं। उनका लीवर ख़राब हो चुका था। और 1972 आते-आते उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बचना मुश्किल था।
कमाल ने अपने इंटरव्यू में बताया मीना उनसे 31 मार्च 1964 को अलग हुई थीं और 8 साल बाद ठीक इसी दिन 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। जब वो हॉस्पिटल में अपने आखिरी दिन गिन रही थीं तभी मीना के जीजा और एक्टर महमूद ने उन्हें मीना से मिलने को बुलाया। इस आखिरी मुलाकात में मीना ने जो कहा वो भावुक कर देना वाला था।
कमाल ने बताया, “जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए। उन्हें चूमा और आंसुओं से भिगो दिया। वो मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारने लगी। चंदन जैसा वह हमारे अच्छे दिनों में कहती थी। उन्होंने कहा चंदन जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे समझ आया है कि सच्चा साथ और अपनापन सिर्फ तुमने दिया। अगर माफ कर सको तो जरूर करना। कुछ ही समय बाद वह कोमा में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई।”
कमाल ने ये भी बताया कि मीना कुमारी के निधन से पहले उनके मैनेजर ने तलाक के पेपर्स साइन करवाने की कोशिश की थो। लेकिन उन्होंने वो कागज लौटा दिए और एक मार्मिक संदेश दिया। कमाल साहब अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे कभी तलाक मत दीजिए। मैं मिसेज कमाल अमरोही के नाम से ही इस दुनिया से जाना चाहती हूं।