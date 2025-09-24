मीना कुमारी की मौत से पहले ऐसी थी कमाल अमरोही से उनकी आखिरी मुलाकात, आंसुओं से भिगो दिया हाथ, बोलीं-मुझे माफ…

आखिरी मुलाकात

कमाल ने बताया, “जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे हाथ थाम लिए। उन्हें चूमा और आंसुओं से भिगो दिया। वो मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारने लगी। चंदन जैसा वह हमारे अच्छे दिनों में कहती थी। उन्होंने कहा चंदन जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे समझ आया है कि सच्चा साथ और अपनापन सिर्फ तुमने दिया। अगर माफ कर सको तो जरूर करना। कुछ ही समय बाद वह कोमा में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई।”