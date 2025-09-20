इस बच्चे के लिए अपनी जमापूंजी छोड़ गई थीं मीना कुमारी, आज है बॉलीवुड का बड़ा सिंगर, पहचानिए इन्हें

मीना कुमारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी ने 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक हिंदी फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस की कई फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन बताया। किसी ने उनकी फिल्म ‘पाकीजा’ को उनकी बेस्ट बताया तो किसी को ‘मेम साहिब’ पसंद आई। मीना कुमारी ने सिर्फ 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।