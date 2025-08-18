अपने रिस्क पर देखें ये बोल्ड फिल्म, दर्शकों का दावा- कई दिनों तक रहे डिस्टर्ब, IMDb पर बैंडिट क्वीन से आगे

बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी है फिल्म

कुछ फिल्में दिलोदिमाग पर ऐसा असर छोड़ती हैं, जिन्हें आप लंबे समय तक नहीं भूल पाते। एक ऐसी हिंदी मूवी जिसे देखने वाले ज्यादातर दर्शकों का मन इसे देखने के बाद डिस्टर्ब रहा। यहां तक कि इसे हिंदी की सबसे ज्यादा विचलित करने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी बोल्ड है। कई सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तारीफ की है। यह फिल्म है, मातृभूमि: अ नेशन विदआउट विमिन।