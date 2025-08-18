Matrubhoomi A Nation Without Women shocking movie which people find disturbing imdb 7.7 rating here is summary अपने रिस्क पर देखें ये बोल्ड फिल्म, दर्शकों का दावा- कई दिनों तक रहे डिस्टर्ब, IMDb पर बैंडिट क्वीन से आगे
अपने रिस्क पर देखें ये बोल्ड फिल्म, दर्शकों का दावा- कई दिनों तक रहे डिस्टर्ब, IMDb पर बैंडिट क्वीन से आगे

एक ऐसी फिल्म जिसका शायद कम ही लोगों ने सुना होगा। इसका सब्जेक्ट इतना बोल्ड है कि सोचने पर मजबूर कर देगा। फिल्म में एक लड़की की शादी पांच भाइयों से की जाती है। उसका ससुर भी संबंध बनाता है। वह प्रेग्नेंट होती है तो पूरा गांव बच्चे पर दावा करता है।

Kajal Sharma Mon, 18 Aug 2025
बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी है फिल्म

कुछ फिल्में दिलोदिमाग पर ऐसा असर छोड़ती हैं, जिन्हें आप लंबे समय तक नहीं भूल पाते। एक ऐसी हिंदी मूवी जिसे देखने वाले ज्यादातर दर्शकों का मन इसे देखने के बाद डिस्टर्ब रहा। यहां तक कि इसे हिंदी की सबसे ज्यादा विचलित करने वाली फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म का सब्जेक्ट काफी बोल्ड है। कई सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तारीफ की है। यह फिल्म है, मातृभूमि: अ नेशन विदआउट विमिन।

जेंडर इमबैलेंस पर बनी है फिल्म

फिल्म मातृभूमि साल 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें ट्यूलिप चोशी, सुधीर पांडे, सुशांत सिंह, पियूष मिश्रा और आदित्य श्रीवास्तव ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म बिहार के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनी है। इसमें जेंडर इक्वैलिटी और बच्चियों की हत्या को बहुत झकझोरने वाले तरीके से दिखाया गया है।

बच्ची की हत्या से शुरू होती है फिल्म

फिल्म की कहानी गांव में बच्ची के जन्म से शुरू होती है। पिता को बेटा होने की उम्मीद होती है और बेटी देखकर परेशान हो जाता है। वह बच्ची की हत्या कर देता है। मूवी में आगे का समय दिखाया जाता है जब बच्चियां मारने के बाद गांव में सिर्फ पुरुष बचते हैं। कुछ वृद्ध महिलाएं होती हैं।

जानवरों को भी नहीं छोड़ते गांव के मर्द

गांव के पुरुष महिलाएं न होने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वे पोर्न देखते हैं, क्रॉस जेंडर डांसर्स के साथ अभद्र हरकतें करते हैं यहां तक कि जानवरों को भी नहीं छोड़ते। गांव का माहौल बेहद शॉकिंग दिखाया जातै है।

पांचों भाइयों से होती है शादी

इस बीच गांव का एक रईस आदमी जिसके पांच बेटे होते हैं, वो दूर के गांव से अपने बेटे की शादी करवा लाता है। बाद में शादी पांचों भाइयों से करवा दी जाती है। लड़की का नाम कल्कि होता है। हर हफ्ते उसे एक के साथ सोना पड़ता है। पतियों के अलावा कल्कि अपने ससुर के साथ भी सोने पर मजबूर होती है।

छोटे बाई से हो जाता है प्यार

पांच भाइयों में सबसे छोटा भाई सिर्फ कल्कि के साथ ठीक बर्ताव करता है। कल्कि का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है तो बाकी भाई जलन की वजह से उसे मार देते हैं। कल्कि प्रेग्नेंट होती है तो सारे लोग ये सोचकर खुश होते हैं कि ये उनका 'बेटा' होगा। पूरे गांव खुद को बच्चे का बाप बताकर आपस में भिड़ जाता है। लोग एक-दूसरे की हत्या करने लगते हैं।

सबक देने वाला क्लाइमैक्स

इस झगड़े में पूरा के पूरा गांव साफ होने लगता है। फिल्म के आखिर तक काफी हिंसा दिखाई जाती है और कल्कि भी एक बेटी को जन्म देती है।

लोगों पर कई दिन रहा असर

फिल्म को देखने वाले कई दर्शकों ने रेडिट पर लिखा है कि फिल्म का सब्जेक्ट काफी बोल्ड है और ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। ज्यादातर ने लिखा है कि फिल्म देखने के बाद काफी समय तक ये उनके दिलोदिमाग पर हावी रही और वे डिस्टर्ब हो गए। अगर आप यह फिल्म देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम या यूट्यूब पर देख सकते हैं।

दर्शकों ने पसंद की फिल्म

यूट्यूब पर 1 साल में इसके 1.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आईएमडीबी पर फिल्म की रेटिंग 7.7 है। दर्शकों ने इसकी काफी तारीफ की है।