मार्वल की सबसे हाई रेटिंग वाली सुपरहीरो फिल्में, टॉप 7 से गायब 'स्पाइडर मैन' और 'हल्क' का नाम

मार्वल फिल्मों के सुपरहीरो दुनिया भर में पॉपुलर हैं। यूं तो मार्वल की हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती है, लेकिन क्या आप अरबों कमाने वाली मार्वल की टॉप 7 फिल्मों के बारे में जानते हैं?

Puneet ParasharWed, 10 Sep 2025 01:11 PM
मार्वल की टॉप 7 फिल्मों की लिस्ट

मार्वल फिल्मों ने दुनिया भर में अपना अलग फैन बेस बनाया है। स्पाइडर मैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे सुपरहीरो वाली इन फिल्मों के बच्चों के साथ-साथ बड़े भी दीवाने हैं। मार्वल फिल्मों का यूनिवर्स इतना बड़ा है कि किसी भी नई फिल्म को देखने के लिए दर्शकों को पुरानी फिल्मों की जानकारी होना जरूरी है, वरना कई लोगों को आगे की कहानी समझ ही नहीं आती। महंगे VFX और CGI तकनीक से बनाई जाने वाली यूं तो मार्वल की हर फिल्म एक से बढ़कर एक है, लेकिन क्या आपको उनकी टॉप 7 फिल्मों के बारे में बता है जिन्हें IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली हुई है।

एवेंजर्स एंडगेम

लिस्ट में पहला नाम है 'एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर' और 'एवेंजर्स एंडगेम' का। यह मार्वल यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अरबों रुपये कमाए थे। इन दोनों ही फिल्मों की IMDb रेटिंग 8.4 है।

लोगन

लिस्ट में दूसरा नाम है 'लोगन' का। इस सुपरहीरो के दीवानों को कुछ और रास ही नहीं आता। साल 2017 में आई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.1 रही थी।

गार्डियन्स ऑफ द गैलेक्सी

अंतरिक्ष में बेमंजिल घूमने वाले कुछ मस्तीखोरों की मंडली जो ब्रह्मांड की रक्षा करती है। साल 2014 में आई गार्डियन्स ऑफ द गैलेक्सी मार्वल की कुछ सबसे शानदार फिल्मों में गिनी जाती है। इसकी IMDb रेटिंग 8.0 है। लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर है।

द एवेंजर्स

साल 2012 में 'द एवेंजर्स' फिल्म आई थी। यह पहली बार था जब मार्वल अपने सभी सुपरहीरोज को एक साथ लेकर आया था। यह फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और इसने बेहिसाब कमाई की। इस फिल्म की IMDb रेटिंग भी 8.0 रही थी। यह मूवी लिस्ट में नंबर 4 पर है।

डेडपूल

साल 2008 में आई फिल्म 'डेडपूल' भी टॉप 7 की लिस्ट में शामिल है। रायन रेनॉल्ड्स की इस मूनी की IMDb रेटिंग 8.0 रही थी और इसे भी मार्वल की सबसे शानदार फिल्मों में गिना जाता है।

आयरन मैन

अगर आप भी 'आयरन मैन' के फैन है तो खुश हो जाइए। क्योंकि टॉप 7 की लिस्ट में नंबर 6 पर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पहली मार्वल मूवी आयरन मैन। इसे IMDb पर 7.9 रेटिंग मिली हुई है।

थॉर

साल 2017 में आई 'थॉर - रागनरॉक' टॉप की लिस्ट में आखिरी नंबर पर है और इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है। तूफान के देवता थॉर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लिस्ट में स्पाइडर मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क जैसे सुपरहीरोज की एक भी फिल्म नहीं है।