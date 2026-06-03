'एवेंजर्स - डूम्सडे' का कर रहे हो इंतजार? कहानी समझने के लिए पहले ये 8 फिल्में तो देख लो

‘एवेंजर्स - डूम्सडे’ से पहले देख डालिए ये 8 फिल्में

मार्वल फिल्मों के दीवाने हैं और 'एवेंजर्स डूम्सडे' के लिए इंतजार नहीं हो पा रहा? तो पहले ये 8 सुपरहीरो फिल्में तो निपटा लीजिए। क्योंकि इन फिल्मों को देखे बगैर आपको वैसे भी 'एवेंजर्स डूम्सडे' की कहानी समझ में नहीं आएगी। दरअसल मार्वल हमेशा ही अपनी फिल्मों की कहानियों को आपस में इस तरह उलझा कर रखता है कि उसकी एक फिल्म को समझने के लिए आपको उसकी बाकी कुछ फिल्में देखना जरूरी हो जाता है। डूम्सडे के मामले में यह किन फिल्मों पर लागू होता है। चलिए समझते हैं।