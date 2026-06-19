शादियों में खूब बजता है ‘गुड़ नाल इश्क मीठा…’, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब?

गुड़ नाल इश्क मीठा, ओए होये…के रब्बा लग न किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मीठा

प्रेमी कहता है कि इश्क गुड़ से भी ज्यादा मीठा होता है। लेकिन वो भगवान से ये भी दुआ करता है कि हे भगवान! यह इश्क का रोग किसी को न लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार में जो तड़प, बेचैनी और दर्द होता है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता।