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शादियों में खूब बजता है ‘गुड़ नाल इश्क मीठा…’, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब?

‘गुड़ नाल इश्क मीठा…’, ये गाना पहले 1991 में बना था और फिर इसका रीमेक साल 2019 में आया था। मतलब ये गाना पिछले 34 साल से फेमस है, लेकिन क्या आप इसका हिंदी मतलब जानते हैं?

Vartika TolaniJun 19, 2026 08:26 pm IST
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गुड़ नाल इश्क मीठा...

शादियों में आपने 'गुड़ नाल इश्क मीठा...' पर तो खूब डांस किया होगा, लेकिन क्या आप इस गाने का मतलब जानते हैं? नहीं! इस गाने में एक प्रेमी प्यार के बारे में बात करता है। आइए आपको इसका मतलब जानते हैं।

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किसने गाया है ये गाना?

ये गाना 1991 में दिग्गज पंजाबी गायक मलकीत सिंह ने गाया था। इसके बाद, इस गाने का इस्तेमाल सोनम कपूर की फिल्म 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' (2019) में किया गया। इस फिल्म के लिए ये गाना नवरज हंस और हर्षदीप कौर ने गाया था।

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गुड़ नाल इश्क मीठा, ओए होये…के रब्बा लग न किसे नू जावे, गुड़ नालो इश्क मीठा

प्रेमी कहता है कि इश्क गुड़ से भी ज्यादा मीठा होता है। लेकिन वो भगवान से ये भी दुआ करता है कि हे भगवान! यह इश्क का रोग किसी को न लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार में जो तड़प, बेचैनी और दर्द होता है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता।

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मेरी भावे जिंद कड ले, ओ हो…मेरे यार नू मंदा न बोली, मेरी भावे जिंद कड ले।

यहां प्रेमी कह रहा है, 'चाहे तो कोई मेरी 'जिंद' (जान) निकाल ले, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे यार को कोई बुरा-भला मत बोलना।'

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लड्डू खा ले बानिये दे, ओ हो…गनने चूप ले जट्टा दे पोले, लड्डू खा ले बानिये दे।

इसमें कहा जा रहा है कि अगर मीठा खाने का मन है, तो बनिए की दुकान के लड्डू खा लो और अगर और आनंद लेना है, तो जाटों के खेतों के नरम-नरम गन्ने चूस लो।

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कल्ले नू न कल्ली टकरी, ओ हो…मेरी जेब लटुआ ने पाडी, कल्ले नू न कल्ली टकरी।

प्रेमी कहता है कि जब वह अकेला था, तो उसे उसकी प्रेमिका अकेली मिली। प्रेमिका के नखरों और शौकों को पूरा करने में, उसकी जेब खाली हो गई गई।

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पुल ते तरेड़ पे गई, ओ हो…तेनु नचदी नू मुड़का आया, पुल ते तरेड़ पे गई।।

प्रेमी कहता है कि जब तुम पुल पर नाच रही थीं, तो तुम्हारे डांस के जोश से उस पक्के पुल पर भी 'तरेड़' (दरार) पड़ गई! और इतना नाचने की वजह से तुम्हें 'मुड़का' (पसीना) आ गया है।

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