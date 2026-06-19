शादियों में खूब बजता है ‘गुड़ नाल इश्क मीठा…’, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मतलब?

शादियों में आपने 'गुड़ नाल इश्क मीठा...' पर तो खूब डांस किया होगा, लेकिन क्या आप इस गाने का मतलब जानते हैं? नहीं! इस गाने में एक प्रेमी प्यार के बारे में बात करता है। आइए आपको इसका मतलब जानते हैं।
ये गाना 1991 में दिग्गज पंजाबी गायक मलकीत सिंह ने गाया था। इसके बाद, इस गाने का इस्तेमाल सोनम कपूर की फिल्म 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' (2019) में किया गया। इस फिल्म के लिए ये गाना नवरज हंस और हर्षदीप कौर ने गाया था।
प्रेमी कहता है कि इश्क गुड़ से भी ज्यादा मीठा होता है। लेकिन वो भगवान से ये भी दुआ करता है कि हे भगवान! यह इश्क का रोग किसी को न लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार में जो तड़प, बेचैनी और दर्द होता है वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता।
यहां प्रेमी कह रहा है, 'चाहे तो कोई मेरी 'जिंद' (जान) निकाल ले, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे यार को कोई बुरा-भला मत बोलना।'
इसमें कहा जा रहा है कि अगर मीठा खाने का मन है, तो बनिए की दुकान के लड्डू खा लो और अगर और आनंद लेना है, तो जाटों के खेतों के नरम-नरम गन्ने चूस लो।
प्रेमी कहता है कि जब वह अकेला था, तो उसे उसकी प्रेमिका अकेली मिली। प्रेमिका के नखरों और शौकों को पूरा करने में, उसकी जेब खाली हो गई गई।
प्रेमी कहता है कि जब तुम पुल पर नाच रही थीं, तो तुम्हारे डांस के जोश से उस पक्के पुल पर भी 'तरेड़' (दरार) पड़ गई! और इतना नाचने की वजह से तुम्हें 'मुड़का' (पसीना) आ गया है।