March Ott Release : मार्च में होगा धमाका और आएगा तूफान, ओटीटी पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

हैल्लो बच्चों

हैल्लो बच्चों, सेल्फ मेड एजुकेटर अलख पांडे की लाइफ पर आधारित है। इस सीरीज में विनीत कुमार सिंह इंस्पायरिंग टीचर का किरदार निभा रहे हैं। इस सीरीज को प्रतिश मेहता ने डायरेक्ट किया है और इसमें विनीत के साथ गिरिजा ओक गोडबोले और विक्रम कोच्चर भी हैं। यह सीरीज 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।