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अकेले में देखें ये फिल्म, सीन ऐसे कि चार साल पहले हो गई थी बैन, अब YouTube पर होने लगी धड़ल्ले से वायरल

आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चार साल पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन अब वो यूट्यूब पर धड़ल्ले से देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है।

Priti KushwahaApr 05, 2026 05:42 am IST
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अकेले में देखें ये फिल्म

आज हिंदी सिनेमा हो या भोजपुरी कई फिल्में ऐसी हैं, जिसमें बोल्ड सीन्स की भरमार अक्सर ही देखने को मिल जाती हैं। वहीं, अगर हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें बोल्ड सीन्स के साथ-साथ गालियां भी भर-भरकर देखने को मिलता है।

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बोल्ड कंटेंट के बावजूद सीबीएफसी की हरी झंडी

ऐसे में सेंसर बोर्ड इस तरह की मूवीज पर कैंची चलाने से पीछे नहीं रहता है। वहीं, कई फिल्में ऐसी भी हैं, जिसे बोल्ड कंटेंट के बावजूद सीबीएफसी की तरफ से हरी झंडी मिली।

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चार साल पहले बैन हुई थी ये फिल्म

आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे चार साल पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन अब वो यूट्यूब पर धड़ल्ले से देखी जा रही है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है।

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गंदे सीन्स की भरमार

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो हिंदी या भोजपुरी नहीं, बल्कि मराठी सिनेमा से ताल्लुक रखती है। ये फिल्म साल 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन गंदे सीन्स और बोल्डनेस की वजह से इसे बैन कर  दिया गया था।

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ये है वो फिल्म

इस फिल्म का नाम है नाय वरनभात लोन्चा कोन नाय कोन्चा (Nay Varanbhat Loncha Kon Nay Koncha)। इस फिल्म का डायरेक्शन हिंदी और मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता महेश मांजरेकर ने किया है।

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18 साल से कम उम्र के बच्चों ने किया काम

ये फिल्म एक तरफ जहां 18 साल से कम उम्र के लोग यानी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। वहीं दूसरी तरफ इसकी कहानी ही ऐसे बच्चे की दिखाई गई है, जो उम्र में तो छोटा है, लेकिन उसका शातिर दिमाग हर किसी को हिला कर रख देता है।

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पिता की मौत का बदला

नाय वरनभात लोन्चा कोन नाय कोन्चा की कहानी भी काफी अलग है। इसमें एक 15-16 साल का लड़का है, जिसका पिता एक गैंगस्टर होता है और गैंगवॉर में मारा जाता है। वो अपने पिता की मौत का बदला लेता है।

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IMDb पर मिली इतनी रेटिंग

फिल्म में क्राइम थ्रिलर के तौर पर खून खराबे के अलावा मूवी में गंदे सीन्स के भरमार है, जिसकी वजह से इसे बैन किया गया था। नाय वरनभात लोन्चा कोन नाय कोन्चा  को IMDb पर 6.3 रेटिंग मिली है।

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यूट्यूब पर मिलेगी देखने को

मराठी सिनेमा को लोकप्रिय फिल्ममेकर महेश मांजरेकर की नाय वरनभट लोंचा कोन नाय कोंचा यूट्यूब पर खूब देखी जा रही है। एनएच मराठी यूट्यूब चैनल पर इस मूवी का अनकट वर्जन मौजूद है, जिसे 3.6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है।  

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