अकेले में देखें ये फिल्म, सीन ऐसे कि चार साल पहले हो गई थी बैन, अब YouTube पर होने लगी धड़ल्ले से वायरल

18 साल से कम उम्र के बच्चों ने किया काम

ये फिल्म एक तरफ जहां 18 साल से कम उम्र के लोग यानी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। वहीं दूसरी तरफ इसकी कहानी ही ऐसे बच्चे की दिखाई गई है, जो उम्र में तो छोटा है, लेकिन उसका शातिर दिमाग हर किसी को हिला कर रख देता है।