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मनोज तिवारी का दिल्ली वाला घर नहीं किसी महल से कम, कश्मीर-लोखंडवाला पर रखे कमरों के नाम; देखकर फराह भी हो गईं हैरान

मनोज तिवारी एक्टर होने के साथ-साथ राजनेता भी हैं इसलिए दिल्ली में उनका घर है। अब उनके घर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta SemwalApr 17, 2026 07:43 pm IST
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मनोज तिवारी घर

मनोज तिवारी के घर फराह खान गईं और उनके चैनल के जरिए हमें मनोज तिवारी के दिल्ली वाले घर के अंदर की झलक देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि मनोज ने अपने घर के नाम भारत के कई क्षेत्रों पर रखे हैं।

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कश्मीर रूम

मनोज बाजपेयी ने सबसे पहले अपने कश्मीर वाले रूम को दिखाया। उन्होंने बताया कि जब वह कश्मीर गए थे और वहां से लौटकर आए तब उन्हें ये कमरा मिला तो इसलिए उन्होंने इस कमरे का नाम कश्मीर रख दिया।

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रणथंभौर रूम

मनोज ने फिर दूसरा कमरा दिखाया जिसका नाम रणथंभौर है। इस कमरे को लेकर भी उन्होंने बताया कि रणथंभौर में वह टीम के साथ गए थे और वहां यह प्लान किया कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके बाद जब वहां से आए और ये कमरा मिला तो इसका नाम उन्होंने रणथंभौर रख दिया।

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बड़ा सा गार्डन

मनोज तिवारी का इतना बड़ा गार्डन भी है जहां कई पेड़ लगे हैं। मनोज ने बताया कि उन्होंने खुद यहां आने के बाद आम का पेड़ तक लगाया है।

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लोखंडवाला रूम भी है

इस कमरे को उन्होंने लोखंडवाला नाम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं साधारण लाइफ जीता हूं और यहां आकर मुझे लगता है जैसे मैं लोखंडवाला में रह रहा हूं। इसी कमरे में उन्होंने हार्मोनियम भी रखा है जहां वह गाने भी गाते हैं।

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केशव कुंज है खास

ये है मनोज तिवारी का केशव कुंज। उन्होंने बताया कि क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और जब इससे रिलेटेड मीटिंग होती है तो वह इस कमरे में करते हैं।

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मनोज के पास तलवारों का कलेक्शन

वहीं एक कमरा ऐसा है जहां मनोज ने कई अवॉर्ड्स के साथ खूब तलवारें भी रखी हैं। मनोज ने बताया कि उनके पास ये सभी तलवारें उनके चाहने वालों ने दी है और उन्होंने इसका कलेक्शन बनाया है।

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बेडरूम

इसके बाद मनोज ने बेडरूम दिखाया जो काफी बड़ा था जिसे काफी स्टाइल से डेकोरेट किया है। वहां काउच भी है बड़ा सा। इसके अलावा वुडन वॉर्डरोब है।

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बड़ा सा किचन

मनोज तिवारी के घर का किचन भी काफी बड़ा है जिसे काफी खूबसूरती से बनाया है। किचन फुल कैबिनेट्स से भरा हुआ है।

Manoj Tiwari
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