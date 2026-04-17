मनोज तिवारी का दिल्ली वाला घर नहीं किसी महल से कम, कश्मीर-लोखंडवाला पर रखे कमरों के नाम; देखकर फराह भी हो गईं हैरान

मनोज तिवारी के घर फराह खान गईं और उनके चैनल के जरिए हमें मनोज तिवारी के दिल्ली वाले घर के अंदर की झलक देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि मनोज ने अपने घर के नाम भारत के कई क्षेत्रों पर रखे हैं।
मनोज बाजपेयी ने सबसे पहले अपने कश्मीर वाले रूम को दिखाया। उन्होंने बताया कि जब वह कश्मीर गए थे और वहां से लौटकर आए तब उन्हें ये कमरा मिला तो इसलिए उन्होंने इस कमरे का नाम कश्मीर रख दिया।
मनोज ने फिर दूसरा कमरा दिखाया जिसका नाम रणथंभौर है। इस कमरे को लेकर भी उन्होंने बताया कि रणथंभौर में वह टीम के साथ गए थे और वहां यह प्लान किया कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके बाद जब वहां से आए और ये कमरा मिला तो इसका नाम उन्होंने रणथंभौर रख दिया।
मनोज तिवारी का इतना बड़ा गार्डन भी है जहां कई पेड़ लगे हैं। मनोज ने बताया कि उन्होंने खुद यहां आने के बाद आम का पेड़ तक लगाया है।
इस कमरे को उन्होंने लोखंडवाला नाम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं साधारण लाइफ जीता हूं और यहां आकर मुझे लगता है जैसे मैं लोखंडवाला में रह रहा हूं। इसी कमरे में उन्होंने हार्मोनियम भी रखा है जहां वह गाने भी गाते हैं।
ये है मनोज तिवारी का केशव कुंज। उन्होंने बताया कि क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और जब इससे रिलेटेड मीटिंग होती है तो वह इस कमरे में करते हैं।
वहीं एक कमरा ऐसा है जहां मनोज ने कई अवॉर्ड्स के साथ खूब तलवारें भी रखी हैं। मनोज ने बताया कि उनके पास ये सभी तलवारें उनके चाहने वालों ने दी है और उन्होंने इसका कलेक्शन बनाया है।
इसके बाद मनोज ने बेडरूम दिखाया जो काफी बड़ा था जिसे काफी स्टाइल से डेकोरेट किया है। वहां काउच भी है बड़ा सा। इसके अलावा वुडन वॉर्डरोब है।
मनोज तिवारी के घर का किचन भी काफी बड़ा है जिसे काफी खूबसूरती से बनाया है। किचन फुल कैबिनेट्स से भरा हुआ है।