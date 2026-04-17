मनोज तिवारी का दिल्ली वाला घर नहीं किसी महल से कम, कश्मीर-लोखंडवाला पर रखे कमरों के नाम; देखकर फराह भी हो गईं हैरान

रणथंभौर रूम

मनोज ने फिर दूसरा कमरा दिखाया जिसका नाम रणथंभौर है। इस कमरे को लेकर भी उन्होंने बताया कि रणथंभौर में वह टीम के साथ गए थे और वहां यह प्लान किया कि कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। इसके बाद जब वहां से आए और ये कमरा मिला तो इसका नाम उन्होंने रणथंभौर रख दिया।