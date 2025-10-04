मनोज कुमार इस एक्टर के लिए बने मसीहा, ऐसे तरह से बचाया करियर, आज है बॉलीवुड का सुपरस्टार

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। मनोज अपनी शानदार एक्टिंग के साथ जानते हैं। 'भारत कुमार' के नाम से फेमस मनोज कुमार शानदार एक्टर होने के साथ ही मनोज एक सफल डायरेक्टर भी रहे।
अपने करियर में मनोज ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।
मनोज कुमार एक सफल एक्टर होने के साथ ही एक जिंदादिल इंसान भी रहे हैं। मनोज ने बॉलीवुड के एक एक्टर के करियर को डूबने से बचाया, तब जब वो बुरी तरह से हार मानकर मुंबई छोड़ने वाले थे।
लेकिन आज वही एक्टर बॉलीवुड का सुपरस्टार है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्टर आखिर कौन है। बता दें कि ये एक्टर कोई और नहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैं।
बीबीसी को दिए इंटरव्यू के दौरान मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। इस इंटरव्यू में मनोज ने बताया था, 'अमिताभ ने लगातार अपनी फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे दिल्ली जाकर अपने माता-पिता के पास रहेंगे।'
ऐसे में मनोज कुमार ने अमिताभ को रोका था। मनोज ने अमिताभ को अपनी फिल्म 'रोटी, कपड़ा और मकान' में मौका दिया, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।
मनोज ने कहा था, 'जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की वजह से ताने दे रहे थे, तब भी मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे।'
आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उस मुकाम पर हैं, जहां शायद ही कोई पहुंच सके। अपने करियर में अमिताभ ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। यही नहीं, बिग बी कई अवॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं।