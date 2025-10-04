मनोज कुमार इस एक्टर के लिए बने मसीहा, ऐसे तरह से बचाया करियर, आज है बॉलीवुड का सुपरस्टार

मुंबई छोड़कर जा रहे थे अमिताभ

बीबीसी को दिए इंटरव्यू के दौरान मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। इस इंटरव्यू में मनोज ने बताया था, 'अमिताभ ने लगातार अपनी फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने तय कर लिया था कि वे दिल्ली जाकर अपने माता-पिता के पास रहेंगे।'