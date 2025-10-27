मनीषा रानी से अक्षरा सिंह तक, धूम-धाम से छठ पर्व मना रहे हैं ये सेलेब्स

कई सेलेब्स हैं जो छठ पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इस लिस्ट में कई हिंदी टीवी और भोजपुरी स्टार्स शामिल हैं। चलिए बताते हैं आपको उन एक्टर्स के बारे में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं छठ का त्योहार।
मनीषा रानी ने छठ पूजा सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ग्रीन और रेड कलर की साड़ी में मनीषा काफी खूबसूरत लग रही हैं।
नेहा मर्दा ने भी परिवार के साथ में छठ पूजा सेलिब्रेट की जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
अक्षरा सिंह तो छठ पर्व का हर मोमेंट बड़े धूम-धाम से सेलिब्रेट कर रही हैं।
आम्रपाली दुबे ने भी छठ पर्व पर फैंस को बधाई दी है।
अक्षरा सिंह ने भी रेड साड़ी में अपनी खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को छठ की बधाई दी है।
दिनेश लाल यादव ने भी आम्रपाली के साथ फोटो शेयर कर फैंस को बधाई दी है।
भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भी छठ पर्व पर फैंस को बधाई दी है।