Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनमनीषा रानी से अक्षरा सिंह तक, धूम-धाम से छठ पर्व मना रहे हैं ये सेलेब्स

मनीषा रानी से अक्षरा सिंह तक, धूम-धाम से छठ पर्व मना रहे हैं ये सेलेब्स

कई सेलेब्स छठ पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी ने सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिन्हें काफी प्यार मिल रहा है।

Sushmeeta SemwalMon, 27 Oct 2025 06:56 PM
1/8

छठ पूजा मनाते सेलेब्स

कई सेलेब्स हैं जो छठ पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इस लिस्ट में कई हिंदी टीवी और भोजपुरी स्टार्स शामिल हैं। चलिए बताते हैं आपको उन एक्टर्स के बारे में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं छठ का त्योहार।

2/8

मनीषा रानी

मनीषा रानी ने छठ पूजा सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ग्रीन और रेड कलर की साड़ी में मनीषा काफी खूबसूरत लग रही हैं।

3/8

नेहा मर्दा&nbsp;

नेहा मर्दा ने भी परिवार के साथ में छठ पूजा सेलिब्रेट की जिसकी फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

4/8

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह तो छठ पर्व का हर मोमेंट बड़े धूम-धाम से सेलिब्रेट कर रही हैं।

5/8

आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे ने भी छठ पर्व पर फैंस को बधाई दी है।

6/8

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने भी रेड साड़ी में अपनी खूबसूरत फोटो शेयर कर फैंस को छठ की बधाई दी है।

7/8

दिनेश लाल यादव

दिनेश लाल यादव ने भी आम्रपाली के साथ फोटो शेयर कर फैंस को बधाई दी है।

8/8

अंजना सिंह

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भी छठ पर्व पर फैंस को बधाई दी है।

manisha rani Akshara Singh Chhath puja