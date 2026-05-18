मनीष पॉल का घर अंदर से दिखता है फाइव स्टार होटल जैसा, बड़ी किचन, बालकनी देख उड़ जाएंगे होश

लिविंग एरिया

ये मनीष पॉल ने जितने भी अवॉर्ड जीते हैं उन्हें यहां सजा कर रखा गया है। ये घर की खास जगह है। मनीष ने बताया कि उन्होंने 10 साल तक लगातार बेस्ट होस्ट का अवॉर्ड जीता है। बातचीत के दौरान मनीष ने बताया कि वो अपनी वाइफ को 3 साल की उम्र से जानते हैं और उनके साथ हैं।