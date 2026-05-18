मनीष पॉल का घर अंदर से दिखता है फाइव स्टार होटल जैसा, बड़ी किचन, बालकनी देख उड़ जाएंगे होश

फराह खान ने हाल में एक्टर-होस्ट मनीष पॉल के घर पहुंची थीं। फराह ने मनीष के इस नए घर को अपने व्लॉग में दिखाया। हाल में मनीष ने एक ही बिल्डिंग में दूसरा अपार्टमेंट लिया है। इसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर भी उनका घर है।
ये मनीष पॉल का एंट्रेंस है। एक्टर को अपनी जिंदगी में रंग पसंद है। इसलिए एंट्रेंस एरिया नीले रंग से सजा हुआ है। फराह खान अपने कुक के साथ पहुंची थीं। मनीष की पत्नी संयुक्ता और उनके बेटे भी घर पर मौजूद थे।
ये मनीष पॉल ने जितने भी अवॉर्ड जीते हैं उन्हें यहां सजा कर रखा गया है। ये घर की खास जगह है। मनीष ने बताया कि उन्होंने 10 साल तक लगातार बेस्ट होस्ट का अवॉर्ड जीता है। बातचीत के दौरान मनीष ने बताया कि वो अपनी वाइफ को 3 साल की उम्र से जानते हैं और उनके साथ हैं।
ये मनीष पॉल के घर का टीवी रूम है। यहां एक बड़ी सी टीवी और पढ़ने के लिए किताबे हैं। इस खास जगह पर पूरा परिवार एक साथ समय बिताता है।
ये मनीष पॉल के घर का डाइनिंग एरिया है। यहां एक डिनर टेबल सेट है। खूबसूरत डिज़ाइनर कुर्सियां हैं।
ये मनीष पॉल के घर का बार है। इस एरिया को एक्टर की पत्नी संयुक्ता ने डिज़ाइन किया है। इस हिस्से में अमिताभ बच्चन का साइन किया हुआ फ्रेम भी रखा हुआ है।
ये मनीष के घर की खूबसूरत बालकनी है। यहां बैठने की भी व्यवस्था की गई है। कई पौधे हैं जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है।
ये मनीष पॉल के घर का किचन है। घर का इतना बड़ा किचन देखकर फराह खान भी हैरान हो गई। उनके घर में चार स्टाफ हैं जो घर का सारा काम करते हैं।
ये मनीष पॉल का बेटा युवान है। इनकी एक बेटी भी है साइशा जिसका नाम फराह खान ने रखा था। बेटी अब 15 साल की हो गई। और लाइमलाइट से दूर हैं।
फराह खान ने मनीष के लिए खास तरह का चिकन बनाया था। मनीष की पत्नी संयुक्ता ने मीठे में एक दिश बनाई थी जो सबको पसंद आई।