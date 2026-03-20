Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More
फोटो

मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने पहुंचे ये सेलेब्स

Manish Malhotra: गुरुवार शाम कई मशहूर हस्तियों ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​के घर जाकर उनकी मां सुदर्शन मल्होत्रा ​​को अंतिम श्रद्धांजलि दी। 

Vartika TolaniMar 20, 2026 08:01 am IST
1/7

मनीष मल्होत्रा की मां का निधन

मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की मां सुदर्शन मल्होत्रा ​​का गुरुवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही, फिल्म और फैशन जगत के लोग डिजाइनर के घर पहुंचे और इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

2/7

श्रद्धांजलि देने पहुंचे सेलेब्स

गुरुवार देर रात ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, उर्मिला मातोंडकर, अनन्या पांडे, संजय कपूर और बेटी शनाया, रोनित रॉय, अलवीरा खान, शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी, वरुण धवन और नताशा दलाल, अर्जुन कपूर, सोनाली बेंद्रे और नुसरत भरूचा, मनीष मल्होत्रा के घर उनकी मां को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।

3/7

मनीष मल्होत्रा की मां का अंतिम संस्कार

मनीष मल्होत्रा ​​की मां सुदर्शन का अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह होगा। मनीष की टीम ने अंतिम संस्कार से संबंधित जानकारी देते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है।

4/7

कैसा था मनीष मल्होत्रा और उनकी मां का रिश्ता?

सुदर्शन मल्होत्रा ​और मनीष मल्होत्रा का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। मनीष मल्होत्रा अक्सर इंटरव्यूज में बताते थे कि उनकी मां उन्हें हर तरह से सपोर्ट करती हैं।

5/7

मदर्स डे पर लिखा था इमोशनल पोस्ट

वहीं मदर्स डे पर मनीष मल्होत्रा ने इमोशनल पोस्ट लिख उनपर प्यार बरसाया था। उन्होंने अपनी मां को अपनी ताकत बताया था। उन्होंने लिखा था, 'मेरी मां, मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा और मेरी साथी... आज सुबह उनके साथ चाय पीते हुए मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा था कि उन्होंने बचपन से ही कपड़ों और फिल्मों के प्रति मेरे प्यार को बढ़ावा दिया। हैप्पी मदर्स डे।'

6/7

आधिकारिक बयान

मनीष की टीम ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा, 'हम अपनी प्रिय माता, श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा के 94 वर्ष की आयु में शांतिपूर्ण निधन की खबर साझा कर रहे हैं। एक लंबे और सुखमय जीवन के आशीर्वाद से परिपूर्ण, वह अपने पीछे अनमोल यादें, पीढ़ियों का प्यार और एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। उनका अंतिम संस्कार 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे होगा। स्थान- हिंदू श्मशान घाट, सांता क्रूज़ पश्चिम, मुंबई। हम आपको प्रार्थना करने और उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओम शांति।'

7/7

बर्थडे पर शेयर की थी तस्वीर

मनीष अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मां के प्रति प्यार जताते रहे हैं। पिछले साल उनके जन्मदिन पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 'जन्मदिन मुबारक हो, मेरी प्यारी मां।'

manish malhotra Aishwarya Rai
Hindi Newsफोटोमनोरंजनमनीष मल्होत्रा की मां का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने पहुंचे ये सेलेब्स