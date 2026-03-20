मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, आज होगा अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने पहुंचे ये सेलेब्स

आधिकारिक बयान

मनीष की टीम ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा, 'हम अपनी प्रिय माता, श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा के 94 वर्ष की आयु में शांतिपूर्ण निधन की खबर साझा कर रहे हैं। एक लंबे और सुखमय जीवन के आशीर्वाद से परिपूर्ण, वह अपने पीछे अनमोल यादें, पीढ़ियों का प्यार और एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। उनका अंतिम संस्कार 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे होगा। स्थान- हिंदू श्मशान घाट, सांता क्रूज़ पश्चिम, मुंबई। हम आपको प्रार्थना करने और उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओम शांति।'