मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में 25 की बेटी सुहाना खान पर भारी पड़ीं 76 साल की हेमा मालिनी, रेखा ने भी बिखेरे जलवे

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी

Manish Malhotra Diwali Party 2025: इस वक्त पूरे देश में दिवाली पार्टी की धूम मची हुई है। दिवाली आने में अब महज एक हफ्ता बचा है। ऐसे में बॉलीवुड में भी दिवाली का जश्न अभी से शुरू हो गया है। बीती रात सेलिब्रिटीज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाओं ने अपने लुक से चार-चांद लगा दिए। एक नजर डालते हैं एक्ट्रेसेस के लुक पर...