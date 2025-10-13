Hindustan Hindi News
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में 25 की बेटी सुहाना खान पर भारी पड़ीं 76 साल की हेमा मालिनी, रेखा ने भी बिखेरे जलवे

Manish Malhotra Diwali Party 2025: बीती रात सेलिब्रिटीज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाओं ने अपने लुक से चार-चांद लगा दिए।

Priti KushwahaMon, 13 Oct 2025 08:17 PM
1/10

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी

Manish Malhotra Diwali Party 2025: इस वक्त पूरे देश में दिवाली पार्टी की धूम मची हुई है। दिवाली आने में अब महज एक हफ्ता बचा है। ऐसे में बॉलीवुड में भी दिवाली का जश्न अभी से शुरू हो गया है। बीती रात सेलिब्रिटीज फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड की हसीनाओं ने अपने लुक से चार-चांद लगा दिए। एक नजर डालते हैं एक्ट्रेसेस के लुक पर...

2/10

रेखा

हमेशा की तरह रेखा ने इस बार भी पार्टी की सारी लाइम लाइट लूट ही है। दिवाली पार्टी रेखा ने येलो और ऑरेंज कॉम्बिनेशन वाली सिल्क साड़ी पहन कर पहुंचीं। इसके साथ उन्होंने माथा पट्टी, टीका, कानों में झुमके और भारी पहनते हुए अपना लुक पूरा किया।

3/10

बेटी संग पहुंची काजोल

दिवाली पार्टी में काजोल अपनी बेटी नीसा देवगन के साथ पहुंचीं। इस दौरान दोनों ने कैमरा के सामने साथ मिलकर पोज भी दिए।

4/10

हेमा मालिनी

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी भी मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नजर आई है। उनके लुक को देख फैंस काफी खुश हो गए।

5/10

सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडेय

'गहराइयां' और 'कहां खो गए हम' में साथ करने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडेय की जोड़ी ने दिवाली पार्टी में भी खूब सुर्खियां बटोरीं।

6/10

सुहाना खान

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी और एक्ट्रेस सुहाना खान भी इस पार्टी चर्चा खूब छाई रहीं। सुहाना ने डार्क पर्पल कलर की प्लेन साड़ी पहनी। इसके साथ उनका डिजाइनर ब्लाउज उनके लुक को और भी खास बना रहा है।

7/10

उर्मिला मातोंडकर

उर्मिला मातोंडकर भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं। इस दौरान वह सिल्वर कलर की ड्रेस पहने नजर आईं। एक्ट्रेस की सादगी ने फैंस का दिल जीत लिया।

8/10

करीना कपूर

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में करीना कपूर ने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहन कर अपना जलवा बिखेरा।

9/10

रितेश देशमुख-जेनेलिया देशमुख

बॉलीवुड के फेमस कपल में से एक अभिनेता रितेश देशमुख और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने मनीषा मल्होत्रा की पार्टी को खास बना दिया है। दोनों ने साथ मिलकर पैप्स के कैमरा में पोज भी दिए।

10/10

वीर-तारा

इस दिवाली पार्टी में वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया दोनों एक साथ पहुंचे। दोनों के लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा।

