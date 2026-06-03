मणिरत्नम की इन 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, एक को मिले थे 40 अवॉर्ड्स

पोन्नियिन सेल्वन 1

निर्देशक मणिरत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' का पहला और दूसरा पार्ट काफी पसंद किया गया है। चोल साम्राज्य के इतिहास पर आधारित इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, कार्ति, जयम रवि, तृषा, शोभिता धूलिपाला, ऐश्वर्य लक्ष्मी, शरत कुमार और प्रकाश राज लीड रोल में हैं। इसकी कहानी कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास 'पोननियन सेल्वन' से लिया गया है, जिसे 1955 में प्रकाशित किया गया था। फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 450 - 488 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। IMDb पर इसे 7.5 रेटिंग मिली है।