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मणिरत्नम की इन 8 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, एक को मिले थे 40 अवॉर्ड्स

मणिरत्नम की कई तमिल फिल्मों का हिंदी डब बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुका है। आज हम आपको उनकी 8 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं।

Priti KushwahaJun 03, 2026 11:52 am IST
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मणिरत्नम की इन 7 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

Mani Ratnam’s Top 8 Best Movies: हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक मणिरत्नम अपनी दमदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर में मणिरत्नम ने हिट फिल्में दी हैं। खासतौर पर मणिरत्नम तमिल फिल्मों के बादशाह माने जाते हैं। मणिरत्नम की कई तमिल फिल्मों का हिंदी डब बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा चुका है। आज हम आपको उनकी 8 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई है।

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पोन्नियिन सेल्वन 1

निर्देशक मणिरत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' का पहला और दूसरा पार्ट काफी पसंद किया गया है। चोल साम्राज्य के इतिहास पर आधारित इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, कार्ति, जयम रवि, तृषा, शोभिता धूलिपाला, ऐश्वर्य लक्ष्मी, शरत कुमार और प्रकाश राज लीड रोल में हैं। इसकी कहानी कल्कि कृष्णमूर्ति के उपन्यास 'पोननियन सेल्वन' से लिया गया है, जिसे 1955 में प्रकाशित किया गया था। फिल्म ने वर्ल्डवाइड करीब 450 - 488 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। IMDb पर इसे 7.5 रेटिंग मिली है।

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पोन्नियिन सेल्वन 2

निर्देशक मणिरत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' के दूसरे पार्ट को भी उनता ही प्यार मिला। 'पोन्नियिन सेल्वन 2' ने वर्ल्डवाइड करीब 340 - 350 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। IMDb पर इसे 7.5 रेटिंग मिली है।

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गुरु

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन स्टारर 'गुरु' साल 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। 'गुरु' ने वर्ल्डवाइड करीब 83.67 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। IMDb पर इसे 7.7 रेटिंग मिली है।

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रोजा

साल 1995 में रिलीज हुई 'रोजा' मणिरत्नम की बेहतरीन फिल्मों में की गिनी जाती है। इस फिल्म की कहानी ही नहीं इसके गानें भी काफी हिट हुए थे। इसमें अरविंद स्वामी और मधु ने अहम भूमिका निभाई थी। 'रोजा' ने वर्ल्डवाइड करीब 5.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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बॉम्बे

मुंबई दंगों और हिन्दू मुस्लिम मैरिज पर बनी फिल्म 'बॉम्बे' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म ने हिंदी के साथ तेलुगु और मलयालम तीनों भाषाओं में खूब कमाई की थी। इस फिल्म ने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे। इसका निर्देशन मणिरत्नम ने किया था। इसमें अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। 'बॉम्बे'ने वर्ल्डवाइड 29.20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है।

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दिल से

शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा अभिनीत साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल से' एक हिट मूवी रही। मणिरत्नम की इस फिल्म को लोगों को खूब पसंद किया था। इस फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया था। इस मूवी ने वर्ल्डवाइड लगभग ₹33.5 करोड़ की कुल कमाई की थी। वहीं, मूवी का भारतीय नेट कलेक्शन करीब 11 करोड़ था।

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थलापति

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत, मम्मूटी, जयशंकर और अमरीश पुरी जैसी सितारों से सजी 'थलापति' अंडरवर्ल्ड पर आधारित तमिल फिल्म थी। इसका निर्देशन मणिरत्नम ने किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म का कन्नड़ भाषा मे अन्नवरु नाम से रीमेक किया गया था।

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कन्नाथिल मुथामित्तल

मणिरत्नम की 'कन्नाथिल मुथामित्तल' में आर. माधवन ने लीड रोल निभाया है। इस फिल्म की कहानी बेहद इमोशनल है। इसमें एक छोटी लड़की की कहानी दिखाई गई थी जिसे पता चलता है कि उसे गोद लिया गया है। बाद में वह बच्ची अपनी असली मां की खोज में निकल पड़ती है। इस फिल्म ने कुल 40 पुरस्कार जीते थे। इसमें तमिल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ संपादन सहित छह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे।

Mani Ratnam Directed Ponniyin Selvan 1 Gurua
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