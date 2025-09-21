Malayalam Superstar Mohanlal Dadasaheb Award 9 Films That Are Remade Bollywood Films Akshay Kumar priyadarshan movies मोहनलाल की फिल्मों का रीमेक हैं ये 9 हिंदी मूवीज, लिस्ट में दो सलमान खान की फिल्में
मोहनलाल की फिल्मों का रीमेक हैं ये 9 हिंदी मूवीज, लिस्ट में दो सलमान खान की फिल्में

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को 23 सिंतबर को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस बीच हम आपको मोहनलाल की उन फल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनका बॉलीवुड में रीमेक हुआ। इस लिस्ट में अक्षय से लेकर सलमान खान तक की फिल्में शामिल हैं। 

Harshita PandeySun, 21 Sep 2025 04:26 PM
मोहनलाल की फिल्मों का रीमेक हैं ये हिंदी फिल्में

मलयालम एक्टर मोहनलाल को 23 सितंबर को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। इस बात से उनके फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इस बीच हम आपको मोहनलाल की उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जिनका बॉलीवुड में रीमेक बना।

हंगामा

साल 2003 में आई फिल्म हंगामा मोहनलाल की फिल्म पूचक्कोरु मूक्कुथी (1984) का रीमेक हैं। दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर प्रियदर्शन हैं। हंगाना की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है।

मुस्कुराहट

साल 1992 में आई फिल्म मुस्कुराहट मोहनलाल की फिल्म किलुक्कम (1991) का रीमेक है। दोनों फिल्में प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की हैं। मुस्कुराहट की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

सात रंग के सपने

साल 1998 में आई फिल्म सात रंग के सपने मोहनलाल की फिल्म थेनमाविन कोम्बात (1994) का रीमेक है। सात रंग के सपने की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

गरम मसाला

साल 2005 में आई फिल्म गरम मसाला मोहनलाल की फिल्म बोइंग बोइंग (1985) का रीमेक है। दोनों फिल्मों को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है। गरम मसाला की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है।

दृश्यम

साल 2015 में आई अजय देवगन की फिल्म दृश्यम मोहनलाल की मलयालम दृश्यम (2013) का रीमेक है। अजय देवगन वाली दृश्यम की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

क्योंकि

साल 2005 में आई सलमान खान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म क्योंकि मोहनलाल की फिल्म थलावट्टम (1986) का रीमेक है। क्योंकि की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। दोनों फिल्मों को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है।

हर दिल जो प्यार करेगा

साल 2000 में आई सलमान खान की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा मोहनलाल की फिल्म चंद्रलेखा (1997) का रीमेक है। दोनों फिल्में प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की है। हर दिल जो प्यार करेगा की आईएमडीबी रेटिंग 5.2 है।

भूल भुलैया

साल 2007 में आई अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया मोहनलाल की फिल्म मणिचित्राथजु का रीमेक है। भूल भुलैया की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है।

खट्टा मीठा

साल 2010 में आई अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठी मोहनलाल की फिल्म वेलानाकालुडी नाडु (1988) का रीमेक है। दोनों फिल्में प्रियदर्शन ने डायरेक्ट की हैं। खट्टा मीठा की आईएमडीबी रेटिंग 6.1 है।

