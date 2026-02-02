सच्ची घटना पर आधारित इस मलयालम मूवी की IMDb रेटिंग 8.3, बॉक्स ऑफिस पर बरसे थे नोट, हिंदी में यहां देखें

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मॉलीवुड फिल्म

अगर आप मूवी बफ हैं तो मलयाली फिल्में जरूर पसंद होंगी। मलयाली सिनेमा बीते दशक में भारतीय सिनेप्रेमियो का फेवरिट बन चुका है। यहां भारी-भरकम बजट के बिना साधारण कहानी को दिल छूने वाले तरीके से प्रजेंट किया जाता है। मॉलीवुड फिल्मों का प्लॉट ग्रिपिंग होता है। यहां हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी मॉलीवुड मूवी के बारे में जो मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म का जॉनर ड्रामा, थ्रिलर और ऐक्शन है। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.3 है और इसे 16 हजार से ज्यादा लोगों ने रेट किया है।