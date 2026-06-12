Vedang Raina Home: फिल्मी पोस्टर और किताबें, वेदांग के घर में ये चीज देख इम्प्रेस हुईं फराह खान

फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग के लिए वेदांग रैना के घर पहुंचीं। यहां , वेदांग के साथ उनकी को-स्टार शरवरी वाघ भी नजर आईं। दोनों की फिल्म मैं वापस आउंगा आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
वेदांग रैना के घर के मेनडोर के आसपास लकड़ी का सुंदर काम हुआ है। बाहर मेटल की नेमप्लेट है जिसपर रैना लिखा हुआ है।
मेनडोर से अंदर आते ही एक बड़ा सा हॉल है जहां बालकनी के पास सोफे रखे हैं। मेनडोर के साथ वाली दीवार पर बैजू बावरा का पोस्टर लगा है।
हॉल से सीधे जाकर एक लकड़ी की टेबल है जिसपर फोटो फ्रेम्स रखे हैं। उस टेबल के दोनों तरफ पौधे लगे हैं।
हॉल में जहां सोफे रखे हैं उसके साथ एक बालकनी है जिसमें काफी ग्रीनरी है और बालकनी में बैठने के लिए कुर्सी-मेज लगे हैं।
वेदांग रैना की डाइनिंग टेबल की बात करें तो वहां भी पूरा ब्राउन लकड़ी का काम हुआ है। डाइनिंग टेबल के साथ वाली दीवार पर एक बड़ा सा शीशा लगा है।
वेदांग रैना के घर में एक मिनी बार भी है। उस बार के पास 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा का ओरिजनल पोस्टर लगा था। फराह खान वो ओरिजनल पोस्टर देख कर काफी इम्प्रेस हो गईं। उन्होंने कहा उन्हें नहीं लगता था कि वेदांग पुरानी फिल्में देखते होंगे।
वेदांग के हॉल में किताबें भी देखने को मिलीं। वेदांग ने बताया कि किताबें पढ़ने का शौक उनके पिता को है। इस व्लॉग में वेदांग की मां भी नजर आईं।
किचन की बात करें तो वेदांग का किचन काफी बड़ा है। काफी सिंपल किचन है जहां लिमिटेड चीजें ही नजर आईं। फराह ने वेदांग के घर उनके कुक के हाथ का बना चिकन खाना।
वेदांग के किचन के बाहर के व्यू की बात करें तो उनके किचन से बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखता है। वेदांग ने बताया कि वो इस वक्त किराए पर रहते हैं। फराह खान ने वेदांग के घर की तारीफ की।