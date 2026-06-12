Vedang Raina Home: फिल्मी पोस्टर और किताबें, वेदांग के घर में ये चीज देख इम्प्रेस हुईं फराह खान

इम्प्रेस हुईं फराह खान

वेदांग रैना के घर में एक मिनी बार भी है। उस बार के पास 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा का ओरिजनल पोस्टर लगा था। फराह खान वो ओरिजनल पोस्टर देख कर काफी इम्प्रेस हो गईं। उन्होंने कहा उन्हें नहीं लगता था कि वेदांग पुरानी फिल्में देखते होंगे।