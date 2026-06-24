पाकिस्तान नहीं भारत के इस शहर में है कीनू का घर, 130 साल पुरानी कोठी में शूट हुई है मैं वापस आऊंगा

डिजाइनर को चाहिए थी ऐसी हवेली

मैं वापस आऊंगा के प्रोडक्शन डिजाइनर सुमन रॉय महापात्रा को फिल्म के लिए एक ऐसी ही हवेली की तलाश थी। उन्हें एक ऐसी हवेली चाहिए थी जहां से खेत नजर आते हों। ये हवेली बिल्कुल उसी तरह है। इसलिए फिल्म में इस हवेली का इस्तेमाल किया गया है।