पाकिस्तान नहीं भारत के इस शहर में है कीनू का घर, 130 साल पुरानी कोठी में शूट हुई है मैं वापस आऊंगा

मैं वापस आऊंगा में नसीरुद्दीन शाह (ईशर सिंह) का किरदार अपने यादों में पाकिस्तान के सरगोधा वाले अपने घर और अफसाना को याद करता नजर आता है। पर क्या आप जानते हैं ईशर सिंह यानी कीनू का घर पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में ही है।
फिल्म में कीनू का जो लाल रंग का घर दिखाया गया है वो भारत के पंजाब के संगरूर में स्थित है। इस हवेली को असल में लाल कोठी कहा जाता है।
Architectural Digest India ने अपने इंस्टाग्राम पर इस लाल कोठी की कुछ तस्वीरें शेयर करके इसके इतिहास को बताया है। फिल्म में दिखाया कीनू का घर असल में लगभग 130 साल पुराना है।
इस हवेली को लाल कोठी इसके सिंदूरी रंग के चूने वाले प्लास्टर की वजह से कहा जाता है। इस हवेली के परिसर में एक कोने में छोटा सा गुरुद्वारा भी बना है।
यह हवेली बंटवारे से पहले की हवेली है, लेकिन आज भी ये एकदम नई सी लगती है। इस हवेली के मालिक की बेटी नम्रता जयजी ने इसकी मरम्मत का काम करवाके इसे आज भी बिल्कुल नया सा रखा हुआ है।
मैं वापस आऊंगा के प्रोडक्शन डिजाइनर सुमन रॉय महापात्रा को फिल्म के लिए एक ऐसी ही हवेली की तलाश थी। उन्हें एक ऐसी हवेली चाहिए थी जहां से खेत नजर आते हों। ये हवेली बिल्कुल उसी तरह है। इसलिए फिल्म में इस हवेली का इस्तेमाल किया गया है।
मैं वापस आऊंगा से पहले इस हवेली में इम्तियाज की ही फिल्म अमर सिंह चमकीला का एक गाना भी शूट हुआ है।
Architectural Digest India के मुताबिक, इस हवेली का कनेक्शन बंटवारे से बहुत ज्यादा है। 1947 में ये हवेली मुसलमानों के लिए एक रिफ्यूजी कैम्प की तरह थी। महीनों तक मुस्लिम शरणार्थी इस हवेली में रहे थे।