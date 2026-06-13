फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ एक्टर वेदांग रैना का घर नहीं है किसी फाइव स्टार होटल से कम, फराह को लगा झटका

वेदांग रैना का घर

एक्टर वेदांग रैना को सबसे पहले नेटफ्लिक्स की फिल्म आर्चीज में सुहाना खान, खुशी कपूर के साथ देखा गया था। इसके बाद फिल्म जिगरा में उन्होंने आलिया भट्ट के भाई का किरदार निभाया था और अब ‘मैं वापस आऊंगा’ में जवान नसीरुद्दीन शाह के किरदार में हैं। ये है उनका आलीशान घर।