फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ एक्टर वेदांग रैना का घर नहीं है किसी फाइव स्टार होटल से कम, फराह को लगा झटका

एक्टर वेदांग रैना को सबसे पहले नेटफ्लिक्स की फिल्म आर्चीज में सुहाना खान, खुशी कपूर के साथ देखा गया था। इसके बाद फिल्म जिगरा में उन्होंने आलिया भट्ट के भाई का किरदार निभाया था और अब ‘मैं वापस आऊंगा’ में जवान नसीरुद्दीन शाह के किरदार में हैं। ये है उनका आलीशान घर।
वेदांग मुंबई के अंधेरी में स्थित इस पोश बिल्डिंग में रहते हैं। ये उनके घर का खूबसूरत एंट्रेंस है। इसे प्लांट के साथ सिंपल रखा गया है। वेदांग रैना ने फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की हीरोइन शरवरी के साथ फराह खान का स्वागत किया।
ये वेदांग रैना के घर का बड़ा सा लिविंग रूम है। यहां डिज़ाइनर सोफा, फैंसी आइटम देखे जा सकते हैं। इस घर को उनकी मां ने सजाया हुआ है। वाइट बैकग्राउंड में हल्की येलो लाइट घर के इस हिस्से को खूबसूरत बना रही है।
ये वेदांग रैना की घर की बालकनी का एंट्रेंस है। घर के इस हिस्से को खूबसूरत प्लांट से सजाया हुआ है। टी टाइम के लिए बैठने का भी बंदोबस्त किया हुआ है।
ये वेदांग रैना के घर का डाइनिंग एरिया है। अक्सर पूरा परिवार यहीं बैठकर अपना फूड टाइम एन्जॉय करते हैं। डाइनिंग टेबल के साथ एक बड़ा सा मिरर है जो अक्सर घरों में बरकत के लिए लगाया जाता है।
वेदांग के घर के शेफ ने उनके लिए खास किचन बनाया था। सभी ने साथ बैठकर खाने को एन्जॉय किया। फराह खान कुक के बनाए खाने से बहुत इम्प्रेस हुईं।
ये घर का बड़ा सा किचन है। एक छोटे हॉल जितनी जगह में घर का ये किचन बनाया गया है। फराह खान इतनी बड़ी किचन को देखने के बाद हैरान हो गईं।
वेदांग के घर में स्विमिंग पुल भी है। एक्टर का घर बिलिंग के ऊंचे फ्लोर पर मौजूद है और यहां इतना बड़ा स्विमिंग पुल देखकर फराह भी खुश हो गईं।
वेदांग के पिता थे डायरेक्टर वेदांग ने बताया कि लोग अक्सर उन्हें बिजनेस फैमिली से समझते हैं। लेकिन असल में उनके पिता फिल्मों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हॉरर स्टोरी नाम की फिल्म डायरेक्ट की थी और सालों तक स्क्रिप्ट लिखकर स्ट्रगल किया।