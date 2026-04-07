महेश भट्ट ने डायरेक्ट की हैं ये शानदार 10 फिल्में, एक्टर ने जीता था नेशनल अवॉर्ड, IMDb पर शानदार रेटिंग

जख्म

1998 में महेश भट्ट ने बेटी पूजा भट्ट और अजय देवगन को लेकर एक फिल्म बनाई थी ज़ख्म। इस फिल्म की कहानी एक मुस्लिम महिला की थी जो हिंदू से प्यार कर बैठती है। इस फिल्म की कहानी आज भी लोगों को प्रभावित करती है। जख्म में शानदार परफॉरमेंस के लिए अजय देवगन ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता था। जख्म को MDb पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है।