अंदर से ऐसा दिखता है सुपरस्टार महेशबाबू का घर, राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में होंगे लीड हीरो

'वाराणसी' फेम एक्टर महेश बाबू साउथ का वो चेहरा हैं, जिसके लिए करोड़ों लोग अपनी जान छिड़कते हैं। उनका घर जुबली हिल्स में एक लैंडमार्क है। हो सकता है कि कभी आपने इसे बाहर से देखा भी हो, लेकिन क्या आपने कभी महेश बाबू के घर के भीतर का नजारा देखा है? तो चलिए आपको दिखाते हैं महेश बाबू के घर के भीतर की तस्वीरें।
महेश बाबू के घर का एंट्रेन्स। यह नेम प्लेट ही अपने आप में इतनी खास है कि हर कोई अंदर के नजारे जरूर देखना चाहता है।
महेश बाबू के घर का ड्रॉइंग रूम जिसमें मेहमानों और फिल्ममेकर्स के साथ बैठकर वो मीटिंग्स करते हैं और अपने काम से जुड़े मामले डिसकस करते हैं।
महेश बाबू के घर में एक छोटा सा गार्डन है जहां वो कुदरत के करीब रहकर कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं।
साउथ के सुपरस्टार के घर का वो हिस्सा जहां खिड़की से उनका गार्डन नजर आता है। महेश अपनी पत्नी नम्रता के साथ बैठकर कई बार वो हैंगआउट करते हैं।
महेश बाबू के घर में मीटिंग एरिया के साथ-साथ परिवार के लिए एक ऐसा ड्रॉइंग रूम भी है, जहां वो परिवार और मेहमानों के साथ वक्त बिता सकते हैं।
महेश बाबू के घर की गैलरी जिसे उन्होंने बहुत खूबसूरत और यूनिक चीजों से सजाया है। इस जगह पर लगाई हर चीज आपका ध्यान खींचती है।
बता दें कि साउथ के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' ने अनाउंसमेंट के साथ ही हलचल मचा दी है।
यह फिल्म इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि देश के लिए ऑस्कर ला चुके निर्देशक एसएस राजामौली की RRR के बाद यह पहली फिल्म है। महेश बाबू अपने उस बयान के लिए चर्चा में रह चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड उन्हें अफॉर्ड नहीं कर पाएगा।