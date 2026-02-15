शिव भक्त हैं ये सिलेब्स, किसी ने छाती तो किसी ने कंधे पर बनवाया महादेव का टैटू

देशभर में आज यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन बहुत खास है। आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स भी भगवान भोले के भक्त हैं।
आज महाशिवरात्रि के मौके पर हम आपको उन सिलेब्स के नाम बता रहे हैं जिन्होंने भगवान शिव के टैटू शरीर पर गुदवाए हैं। इस लिस्ट में अनुपमा एक्टर सुधांशु पांडे का नाम भी शामिल है।
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन शिव के भक्त हैं। उन्होंने अपनी छाती पर भगवान शिव का चेहरा बनवाया है। उसके नीचे अजय ने अपने दोनों बच्चों, नायसा और युग का नाम लिखवाया है।
संजय दत्त के बाएं कंधें पर भगवान शिव का चेहरा बना है। उसके नीचे संस्कृत में ओम नमः शिवाय लिखावाया है। इसके अलावा, संजय दत्त के शरीर पर कई और टैटूज भी हैं।
सोहा अली खान के पति कुणाल खेमू के राइट पैर पर शिव का टैटू है। उन्होंने भगवान शिव का रूद्रा अवस्था गुदवाई हुई है।
टीवी और बॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय भी शिव के भक्त हैं उन्होंने अपने कंधे पर भगवान शिव का त्रिशूल और ओम शब्द गुदवाया हुआ है।
अनुपमा एक्टर सुधांशु पांडे की बाजू पर भगवान शिव का छोटा सा त्रिशूल बना है। सुधांशु पांडे माहाकाल के भक्त हैं।