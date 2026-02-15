शिव भक्त हैं ये सिलेब्स, किसी ने छाती तो किसी ने कंधे पर बनवाया महादेव का टैटू

महाशिवरात्रि

देशभर में आज यानी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन बहुत खास है। आम जनता के साथ-साथ बॉलीवुड स्टार्स भी भगवान भोले के भक्त हैं।