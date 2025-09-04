Mahabharat Kunti Aka Nazneen Worked In B Grade Films And She forced To wear bikini In Movie बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं 'महाभारत' की 'कुंती', बिकिनी पहनकर इस फिल्म में मचाया था हंगामा
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं 'महाभारत' की 'कुंती', बिकिनी पहनकर इस फिल्म में मचाया था हंगामा

बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं 'महाभारत' की 'कुंती', बिकिनी पहनकर इस फिल्म में मचाया था हंगामा

हम बात कर रहे हैं 'महाभारत' टीवी शो में कुंती की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस नाजनीन की।  नाजनीन ने भले ही 'महाभारत' में कुंती का किरदार निभाया हो, लेकिन वो अपने जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेसेज में से एक रही हैं।

Priti KushwahaThu, 4 Sep 2025 09:58 PM
1/8

महाभारत

80 का दशक दूरदर्शन पर धार्मिक शोज के लिए जाना जाता है। 'रामायण' से लेकर 'महाभारत' तक कई शोज टीवी पर अपनी धाक जमाए थे। ऐसे में निर्देशक बी आर चोपड़ा का धार्मिक शो महाभारत ने लंबे समय तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था।

2/8

महाभारत की कुंती

इस कल्ट शो के कलाकार भी काफी चर्चा में रहे, लेकिन महाभारत में 'कुंती' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस को लेकर उस वक्त हंगामा मचा था जब उन्होंने एक फिल्म में बिकिनी पहनी थी।  

3/8

कुंती की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस नाजनीन

जी हां, हम बात कर रहे हैं 'महाभारत' टीवी शो में कुंती की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस नाजनीन की।  नाजनीन ने भले ही 'महाभारत' में कुंती का किरदार निभाया हो, लेकिन वो अपने जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेसेज में से एक रही हैं।

4/8

नीतू कपूर की खास दोस्त

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नाजनीन एक्ट्रेस नीतू कपूर की खास दोस्त थीं। दोनों की आपस में खूब बनती थी। नाजनीन ने ज्यादातर फिल्मों में वह हीरो की बहन का रोल किया करती थीं। इसकी वजह से उन्हें फिल्मों में बहुत कम लीड रोल मिलते थे।

5/8

चलते-चलते में मिला लीड रोल

 पर्दे पर मुख्य भूमिका निभाने के लिए नाजनीन मौके की तलाश में थीं। ऐसे में उनके हाथ अभिनेता विशाल आनंद  फिल्म चलते-चलते (1976) लगी। इस फिल्म से नाजनीन को एक खास पहचान मिली।

6/8

मेकर्स ने रखी शर्त

'चलते-चलते' फिल्म में नाजनीन ने एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ लीड रोल निभाया था। लेकिन इस फिल्म के लिए मेकर्स ने नाजनीन के सामने एक ऐसी शर्त रखी, जिसने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया।

7/8

फिल्म में पहनी बिकिनी

आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 'चलते-चलते' फिल्म के एक सीन में नानजीन को बिकिनी पहनी थीं। अभिनेत्री को पहली बार किसी मूवी में लीड रोल मिल रहा था और वह अपने हाथ से ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। दर्शकों को पहली बार नाजनीन का बोल्ड अवतार देखने को मिला और वह सिनेमा जगत की नई सनसनी बन गईं।

8/8

बी-ग्रेड फिल्मों में किया काम

इसके बाद उन्हें बीआर चोपड़ा के 'महाभारत' में कुंती का रोल मिला। नाजनीन ने 'कोरा कागज', 'चलते चलते' समेत 22 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन वे अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गई थीं। कहा जाता है कि एक फिल्म में बिकनी पहनने और कुछ बी-ग्रेड फिल्में करने की वजह से उन्हें बड़े पर्दे से दूर होना पड़ा था। फिलहाल वो किस हाल में हैं इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं।

Mahabharat