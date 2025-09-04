बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं 'महाभारत' की 'कुंती', बिकिनी पहनकर इस फिल्म में मचाया था हंगामा

बी-ग्रेड फिल्मों में किया काम

इसके बाद उन्हें बीआर चोपड़ा के 'महाभारत' में कुंती का रोल मिला। नाजनीन ने 'कोरा कागज', 'चलते चलते' समेत 22 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन वे अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गई थीं। कहा जाता है कि एक फिल्म में बिकनी पहनने और कुछ बी-ग्रेड फिल्में करने की वजह से उन्हें बड़े पर्दे से दूर होना पड़ा था। फिलहाल वो किस हाल में हैं इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं।