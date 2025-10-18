Hindustan Hindi News
माधुरी दीक्षित ने गोविंदा की फिल्म कर दी थी रिजेक्ट, इस एक्ट्रेस ने लपकी और बन गई थीं सुपरस्टार

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की स्टार हैं और उन्होंने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं, लेकिन कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट की। ऐसी ही एक फिल्म के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

Sushmeeta SemwalSat, 18 Oct 2025 11:04 PM
माधुरी दीक्षित और गोविंदा

कई बार एक्टर्स कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं और जब कोई और एक्टर उसे करता है तो वो हिट हो जाती है। अब हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे माधुरी दीक्षित ने रिजेक्ट कर दिया था और वो फिल्म गोविंदा की थी।

गोविंदा का नाम सुनकर किया मना

ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि गोविंदा का नाम सुनकर माधुरी ने फिल्म करने से मना कर दिया था।

माधुरी के मैनेजर&nbsp;

पहलाज ने कहा था कि वह मेरे गोविंदा से मिले थे रिक्कू के जरिए और फिर रिक्कू को ही माधुरी का मैनेजर रिकमेंड किया। मैंने रिक्कू को उनका सेकेट्री बनाया था।

गोविंदा के खिलाफ हुए सब

इसके बाद रिक्कू और 8-10 प्रोड्यूसर्स ने एक ग्रुप बनाया गोविंदा के विरोध में। उन्होंने स्क्रीनप्ले में कई पेज जोड़े, लेकिन कोई भी फिल्म नहीं बनी। मैंने फिर माधुरी को नीलम कोठारी से रिप्लेस कर दिया।

नीलम बन गईं स्टार

बता दें कि इल्जाम फिल्म जब रिलीज हुई तो वो हिट थी और इसमें गोविंदा और नीलम की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था।

मैनेजर ने दी थी सलाह

पहलाज ने यह भी कहा था कि माधुरी को उस वक्त ये सलाह दी गई थी कि उनके मैनेजर ने कि न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करना। इस फिल्म के जरिए गोविंदा को लॉन्च किया गया था।

माधुरी ने फिर रिजेक्ट की दूसरी फिल्म

पहलाज ने यह भी बताया था कि माधुरी ने इसके बाद एक और फिल्म रिजेक्ट की थी उनकी और वो थी आग ही आग। इसके बाद फिर पहलाज ने नीलम को आग ही आग में लिया था। पहलाज, माधुरी से काफी गुस्सा हो गए थे।

माधुरी की मूवी हो रही थी फ्लॉप

पहलाज ने यह भी कहा था कि माधुरी ने जिन फिल्मों को रिजेक्ट कर दूसरी फिल्में की वो सभी फ्लॉप हो रही थीं या बंद हो रही थी। वहीं उनकी फिल्में सारी हिट हो रही थीं।

