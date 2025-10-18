माधुरी दीक्षित ने गोविंदा की फिल्म कर दी थी रिजेक्ट, इस एक्ट्रेस ने लपकी और बन गई थीं सुपरस्टार

माधुरी दीक्षित और गोविंदा

कई बार एक्टर्स कुछ फिल्मों को रिजेक्ट कर देते हैं और जब कोई और एक्टर उसे करता है तो वो हिट हो जाती है। अब हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे माधुरी दीक्षित ने रिजेक्ट कर दिया था और वो फिल्म गोविंदा की थी।