माधुरी दीक्षित की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में दूसरे पर ये फ्लॉप मूवी

Madhuri Dixit Top 10: हम आपको माधुरी दीक्षित की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। 

Harshita PandeySun, 23 Nov 2025 02:09 PM
माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। इस लिस्ट में माधुरी की फ्लॉप फिल्में भी शामिल हैं।

टोटल धमाल

लिस्ट में सबसे पहले साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल है। boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म ने भारत में 150.07 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।

कलंक

लिस्ट में दूसरे नंबर पर साल 2019 में आई फिल्म कलंक है। फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी। फिल्म ने भारत में 80.03 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

हम आपके हैं कौन

लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल 1994 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन है। फिल्म ने भारत में 72.46 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

देवदास

लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2002 में आई फिल्म देवदास है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिल्म ने भारत में 41.65 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

दिल तो पागल है

लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है। फिल्म बॉक्स ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने भारत में 34.97 करोड़ की कमाई की थी।

डेढ़ इश्किया

लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2014 में आई फिल्म डेढ़ इश्किया है। फिल्म फ्लॉप थी। फिल्म ने भारत में 25.27 करोड़ की कमाई की थी।

राजा

लिस्ट में 7वें नंबर पर 1995 आई फिल्म राजा है। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने भारत में 20.33 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

लज्जा

लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2001 में आई फिल्म लज्जा है। फिल्म ने भारत में 15.87 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी।

कोयला

लिस्ट में 9वें नंबर फिल्म कोयला है। फिल्म ने भारत में 14.88 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी।

आजा नचले

लिस्ट में 10वें नंबर पर फिल्म आजा नचले है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। फिल्म ने भारत में 14.07 करोड़ की कमाई की थी।

