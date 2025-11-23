माधुरी दीक्षित की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में दूसरे पर ये फ्लॉप मूवी

टोटल धमाल

लिस्ट में सबसे पहले साल 2019 में आई फिल्म टोटल धमाल है। boxofficeindia.com की मानें तो इस फिल्म ने भारत में 150.07 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी।